Kan se Zibanejad lämna New York: ”Skulle inte bli chockad”

Vill Mika Zibanejad vara kvar i New York Rangers? Reportern Vince Mercogliano på The Athletic tror att svenskens tålamod med klubbens misslyckanden börjar tryta.

– Jag skulle inte bli chockad, säger han i podcasten The Sheet.

Mika Zibanejads framtid i New York Rangers är under diskussion efter lagets svaga säsong. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

New York Rangers befinner sig i total utförsbacke efter den senaste tidens stora förluster. Men i skuggan av de tuffa resultaten är Mika Zibanejad på god väg att studsa tillbaka efter sitt jobbiga fjolår.

Den senaste tiden har han svensken producerat på en elitnivå, med en poängsvit på sju raka matcher och 16 poäng (6+10) på sina tio senaste matcher. Han trendar mot drygt 30 mål och 70 poäng samtidigt som Rangers ligger sist i Eastern Conference efter fem raka förluster.

I podcasten The Sheet med Jeff Marek frågar sig New York Rangers-reportern Vince Mercogliano om inte Zibanejad själv börjar ifrågasätta sin egen framtid i klubben. Rangers riskerar att missa slutspel för andra säsongen i rad och är långt ifrån att vara den Stanley Cup-utmanare man var för några år sedan. Mercogliano säger att ”han inte skulle bli chockad” om forwarden vill lämna klubben.

– Vid 33 års ålder, ser sig Mika omkring och säger ”att vinna är viktigt för mig i det här skedet av min karriär och att flytta någon annanstans ger mig en bättre möjlighet att göra det”? Jag skulle inte bli förvånad, säger Mercogliano.

– Jag har inte ställt den här frågan till Mika, så jag ska inte uttala mig för honom. Men det är en kille jag kan se landa där. Han har en mycket bättre säsong i ett lag där många killar har en dålig säsong. I fjol hade han det tufft men i år har han varit rätt bra. Han är en av få killar som man kan peka på och säga det om, så jag tror att hans värde har förbättrats av det.

– Jag undrar om det här är en väg Rangers kommer att vandra. Antagligen inte nu utan snarare till sommaren.

"I think the value has probably been propped up a little bit for [Zibanejad]"



— The Sheet with Jeff Marek (@thesheethockey) January 15, 2026

Mika Zibanajead kan inte flyttas utan sitt medgivande

Mika Zibanejad har fyra år kvar på sitt kontrakt med Rangers efter den här säsongen. Detta med en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar.

Avtalet innehåller en no movement-klausul fram till sista året av kontraktet, då den förvandlas till en modifierad no trade-klausul. Det innebär att Rangers inte kan flytta på Zibanejad utan hans välsignelse och att han själv kan styra vilken klubb han kan tänka sig att bli trejdad till, om man framöver behöver korsa den bron.

Stockholmaren är inne på sin tionde säsong med Rangers efter att ha trejdats dit av Ottawa Senators i utbyte för Derick Brassard sommaren 2016. På 696 matcher med Rangers har Zibanejad gjort 632 poäng och är med det den poängmässigt sett sjunde bästa spelaren i klubbens historia.

På 977 NHL-matcher med Senators och Rangers har det totalt blivit 783 poäng.

