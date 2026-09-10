Ryktades till Europa – skriver nytt NHL-kontrakt

Justin Robidas blir kvar i Nordamerika.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Tidigare i somras rapporterade schweiziska Watson.ch att Zug visade intresse för Justin Robidas och att en flytt till Europa kunde vara aktuell för AHL -stjärnan.

Så blir det inte.

Skriver nytt ettårskontrakt

Via sin hemsida medddelar Carolina Hurricanes att Robidas skrivit ett nytt ettårskontrakt med den regerande Stanley Cup-mästaren. 23-åringen har skrivit på ett tvåvägskonrakt med Hurricanes med en lönetaksträff på 850 000 dollar och med en garanterad lön på 125 000 dollar vid spel i AHL.

Till den här säsongen behöver Robidas passera waivers för att kunna bli nedskickad till farmarligan, vilket innebär att de resterande NHL -klubbarna kommer att få möjlighet att lägga beslag på 23-åringens tjänster gratis i händelse av att han placeras på waivers efter träningslägret.

Snittade över en poäng per match

Forwarden, som är son till förre NHL-backen Stéphane Robidas, snittade över en poäng per match i AHL den gångna säsongen med sina 60 poäng (23+37) på 58 grundseriematcher. I slutspelet stod han för ytterligare 16 poäng (7+9) på 21 matcher när Chicago Wolves tog sig till final i Calder Cup-slutspelet.

Robidas har under sin karriär spelat fyra NHL-matcher med Carolina och producerat tre poäng (1+2).

Utöver Robidas meddelar Hurricanes att även målvakten Cayden Primeau samt Skyler Brind'Amour, som är son till Hurricanes huvudtränare Rod Brind'Amour, skrivit på nya avtal med klubben.