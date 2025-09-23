Joseph Woll har lämnat Toronto Maple Leafs temporärt på grund av en familjeangelägenhet. Torontos general manager Brad Trievling har försäkrat om att målvakten kommer att återvända, men inte gett någon exakt tidpunkt.

– Vi förväntar oss att ”Joe” kommer att komma tillbaka till oss, vi får se när, sade Trievling enligt Thehockeynews.

Joseph Woll. Foto: Kim Klement Neitzel/Bildbyrån.

I ett inlägg på sociala medier meddelade NHL-klubben Toronto Maple Leafs att målvakten Jospeh Woll lämnat klubben på grund av en familjeangelägenhet. Det är dock oklart när burväktaren kommer återvända.

– Vi förväntar oss att ”Joe” kommer att komma tillbaka till oss, vi får se när, sade Torontos general manager Brad Trievling under en presskonferens enligt Thehockeynews.

Öppnar för svenska målvakten

Woll stod 42 matcher under säsongen 24/25 och uppnådde en räddningsprocent på 90,9. Toronto har, med Woll borta, enbart Anthony Stolarz som ordinarie målvakt i truppen, vilket kan öppna för den svenska målvakten Dennis Hildeby att ta en plats i truppen.

Förtroendet för Stolarz var dock stort förra säsongen men han var snäppet bakom Woll i hierarkin. Med endast 31-åriga Stolarz i laget kan nu klubben tvingas till att ge Hildeby en chans att slå sig in i truppen. Hildeby stod 30 matcher för farmarlaget säsongen 24/25, och hade 90,8 i räddningsprocent.

24-åriga Dennis Hildeby tilhör Torontos farmarlag Toronto Marlies, men gjorde sex matcher i NHL den gångna säsongen.

Source: Joseph Woll @ Elite Prospects