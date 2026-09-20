Lämnade Tre Kronor – nu får Boumedienne toppjobb i NHL

Josef Boumedienne får toppjobb hos Florida Panthers.

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Det var inför VM 2023 som Josef Boumedienne klev in i Tre Kronor, då först som assisterande general manager. Under säsongen 2023/24 var han sedan assisterande tränare för Columbus Blue Jackets i NHL och hade även samma roll för Tre Kronor under Hockey-VM i Tjeckien 2024.

De senaste två åren har "Bom-Bom" sedan haft rollen som general manager för Tre Kronor och ansvarat för trupputtagningar till bland annat Four Nations, OS samt två VM.

Tidigare i år bekräftade dock Josef Boumedienne själv att han skulle lämna Tre Kronor efter fyra säsonger med herrlandslaget.

– Det har varit i böckerna i fyra år. Det är perfekt. Det har varit ruggigt kul, givande, inspirerande. Men det här var aldrig tänkt att pågå längre än fyra år, sade Boumedienne till Expressen i maj.

Josef Boumedienne bekräftade samtidigt att han skulle lämna Tre Kronor för ett jobb i NHL , men kunde då varken bekräfta vilken klubb det gällde eller vilken roll han skulle få.

Josef Boumedienne klar för Florida Panthers

Nu har det blivit officiellt.

Josef Boumedienne presenteras nämligen som V.P, vice president, för Florida Panthers hockeyorganisation. Han kommer med andra ord att jobba tätt med klubbpresident tillika general managern Bill Zito under den kommande säsongen.

Det är andra gången som Josef Boumedienne blir anställd av en NHL-klubb. "Bom-Bom" var länge verksam i Columbus Blue Jackets i flera olika roller. Han var då framför allt scout, på olika nivåer, under tio års tid innan han klev ner i båset som assisterande tränare för NHL-klubben säsongen 2023/24. De senaste åren har Boumedienne alltså ägnat sig helt åt Tre Kronor men nu är han tillbaka i NHL-kostymen igen.

Som spelade gjorde Josef Boumedienne 47 NHL-matcher för New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning och Washington Capitals. Han spelade även 185 matcher i Elitserien med Södertälje , Brynäs och Djurgården . Hans främsta meriter kom från tiden i Kärpät där Boumedienne blev finsk mästare både 2005 och 2007.

Josef Boumedienne hoppade känt även in som tränare för Brynäs inför SHL-kvalet mot HV71 2021 och var då med och räddade kvar Brynäs i SHL.