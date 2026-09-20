SSK tar revansch – kör över nykomlingen

Daniel Norbe blev tvåmålsskytt i Södertäljes vinst.

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Södertälje SK tog en klar seger hemma mot Visby/Roma. Efter en stark offensiv insats vann hemmalaget med 6–2 i Scaniarinken.

Södertälje fick en drömstart och tog ledningen redan efter sex minuter. Daniel Norbe satte 1–0 i powerplay efter förarbete av Tarun Fizer och Nolan Stevens. Carter Souch utökade sedan till 2–0 med drygt fyra minuter kvar av perioden, framspelad av Nolan Stevens och Joni Ikonen.

Visby/Roma reducerade tidigt i den andra perioden genom Isak Jonsson, som hittade rätt bakom Love Härenstam. Södertälje svarade dock snabbt. Philip Lantz gjorde 3–1 efter drygt två minuter, innan Daniel Muzito-Bagenda utökade till 4–1 med Linus Skager som framspelare.

Gabriel Olsson satte sedan 5–1 i slutet av perioden, assisterad av Filip Holst och Hampus Harlestam, och Södertälje hade därmed ett rejält grepp om matchen inför den tredje perioden.

Daniel Norbe gjorde sitt andra mål för kvällen när han satte 6–1 i powerplay efter drygt elva minuter av slutperioden. Visby/Roma fick därefter in en sen reducering genom Joakim Thelin, men det förändrade inte utgången.

Södertälje kunde därmed inkassera en övertygande 6–2-seger inför 5 231 åskådare.