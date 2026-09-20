William Odelius blir avstängd – för att ha spelat med fel märke på klubban.

Foto: Hockeysverige.se & BCHL (skärmdump)

Inför årets säsong har William Odelius – som är lillebror till tidigare DIF -backen Calle Odelius som nu spelar i New York Islanders organisation – lämnat Sverige och korsat Atlanten. William Odelius har Södertälje SK som moderklubb men spelade sedan tre säsonger i Brynäs juniorverksamhet innan han återvände till SSK förra året. Under fjolåret gjorde Odelius även en match på lån hos Tyringe SoSS i Hockeyettan.

Till årets säsong har William Odelius sedan flyttat till Kanada för spel i BCHL, som är en oberoende kanadensisk juniorliga med 20 lag i provinserna British Columbia och Alberta. Där har den 20-årige backen skrivit på för Sherwood Park Crusaders och han är en av tre svenskar i laget samt en av totalt 17 svenskar i BCHL under årets säsong.

Det blev dock en udda start på säsongen för William Odelius. Han spelade för Sherwood Park Crusaders i helgens premiär, en 3-4-förlust mot Spruce Grove Saints, men sedan har Odelius tvingats till vila på grund av en bisarr avstängning.

William Odelius stängs av – spelade med fel märke på klubban

William Odelius har nämligen blivit avstängd en match för att ha använt "illegal equipment" i premiären. Anledningen är att Odelius hade en CCM-klubba i premiären men BCHL har ett sponsoravtal med Bauer som innebär att alla spelare i ligan ska använda Bauer-utrustning. När Odelius klev ut på isen med en klubba som hade CCM-märke bröt han alltså mot reglerna och bestraffas med en matchs avstängning.

Bisarrt nog blir också Sherwood Park Crusaders huvudtränare Scott Wray avstängd i en match. Han stängs av för "player’s use of illegal equipment" och bedöms alltså bära ett ansvar för att William Odelius inte hade rätt utrustning i matchen.

William Odelius, tillsammans med tränaren Scott Wray, tvingades därför stå över lagets match mot Blackfalds Bulldogs som slutade i en 6-1-förlust för Sherwood Park Crusaders. Odelius har därmed avtjänat sin avstängning och ska vara tillgänglig för spel i BCHL igen.