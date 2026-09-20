Blir hjälte – sänker sitt förra lag

Olivia Sohrner klev fram och blev hjälte för SDE mot sin förra klubb.

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SDE fick en drömstart hemma i Enebybergs ishall och tog ledningen redan efter 2.48. Josefine Holmgren satte 1–0 efter framspelning av Felicia Levin. Linköping hade svårt att få hål på SDE:s målvakt under den första perioden, men lyckades kvittera i powerplay efter 13.52. Marthe Pabsdorff Brunvold stod för målet, som gav 1–1 inför den andra perioden.

Därefter blev matchen mållös under den andra perioden, även om båda lagen skapade chanser. SDE hade bland annat ett numerärt överläge utan att lyckas återta ledningen.

I den tredje perioden fortsatte lagen att spela jämnt. Linköping fick ett powerplay efter 44.50, men SDE-försvaret höll undan. Matchen gick därmed till förlängning efter 60 mållösa minuter.

Där behövde SDE bara 3.56 för att avgöra. Olivia Sohrner blev matchhjälte när hon satte sitt andra mål för säsongen och skickade in 2–1.

SDE vann skotten med 37–20 och segern innebar två poäng för SDE, medan Linköping fick nöja sig med en poäng.