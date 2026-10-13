Tunga smällen: Mästarkaptenen borta länge

Jordan Staal jublar efter Stanley Cup-vinsten 2025/26.

Foto: USA Today Sports

För fyra månader sedan var han kaptenen som leddes sitt Carolina Hurricanes till Stanley Cup-titeln med Conn Smythe-värdiga insatser. Nu tvingas 38-årige Jordan Staal pausa sin NHL-säsong.

Det tunga beskedet förmedlas av tränaren, Rod Brind’Amour, under tisdagen, och innehåller en skada på ikonen. Allt handlar om en bristning i vaden som ser ut att stoppa Staal från spel i en till två månader.

Det snöpliga i det hela är att skadan uppstod under uppvärmningen inför Carolinas 4–1-seger mot Philadelphia Flyers, natten till måndag svensk tid.

"Brind’Amour beskrev det som en ”bisarr grej”. Han räknar med att laget kommer att kalla upp en forward, och det behöver inte nödvändigtvis vara en center, eftersom Jesperi Kotkaniemi finns tillgänglig för att spela på den positionen", skriver Carolina-reportern Walt Ruff på X.

Jordan Staal står på hela 1409 grundseriematcher i NHL över 21 säsonger. Hittills i år har han inte hamnat i poängprotokollet, men under de sex senaste säsongerna har den siffran landat på runt 30 till 38. Stanley Cup-titeln senast var hans andra i karriären. Den första säkrades 2009 med Pittsburgh Penguins.