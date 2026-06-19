Legendaren avslutar karriären efter 16 NHL-säsonger

Jonathan Toews avslutar NHL-karriären. Foto: Simon Fearn-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

En av 2000-talets mest framgångsrika NHL-spelare tackar för sig.

På fredagen meddelade Jonathan Toews officiellt att han avslutar sin spelarkarriär efter 16 säsonger i NHL. Beskedet kom under en presskonferens i Winnipeg, hemstaden där han också avslutade sin karriär.

Toews gjorde comeback till NHL inför säsongen 2025/26 efter att ha stått över två år på grund av hälsoproblem. Den tidigare Chicago Blackhawks-kaptenen skrev då på ett ettårskontrakt med sin hemstadsklubb Winnipeg Jets. Även om produktionen inte var i närheten av storhetsåren blev återkomsten uppskattad av både fans och hockeyvärlden. Under säsongen noterades den 38-årige centern för elva mål och 18 assist, totalt 29 poäng, på 82 matcher.

Jonathan Toews vann tre Stanley Cups i Chicago

Men det är framför allt för sina år i Chicago som Toews kommer att bli ihågkommen.

Efter att ha valts som tredje spelare totalt i NHL-draften 2006 blev han en av de främsta symbolerna för klubbens återkomst till NHL:s absoluta toppskikt. Tillsammans med stjärnor som Patrick Kane och Duncan Keith ledde han Blackhawks till en dynasti under första halvan av 2010-talet.

Mellan 2009 och 2015 tog Toews laget till fem finaler i Western Conference och tre Stanley Cup-titlar – 2010, 2013 och 2015. Under mästarsäsongen 2010 svarade han för 29 poäng på 22 slutspelsmatcher och belönades med Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare när Chicago bröt en 49 år lång titeltorka.

Medlem i Triple Gold Club

Toews avslutar karriären med 1 149 NHL-matcher och 912 poäng, fördelat på 383 mål och 529 assist. I slutspelet producerade han 119 poäng på 137 matcher.

Han rankas dessutom som en av de största spelarna i NHL:s historia och utsågs till en av ligans 100 främsta spelare genom tiderna i samband med NHL:s 100-årsjubileum säsongen 2016/17.

Utöver framgångarna i NHL var Toews också en bärande spelare för Kanada internationellt. Han vann bland annat OS-guld 2010 och 2014 samt VM-guld 2007 och är därmed en av medlemmarna i Triple Gold Club.

Nu är en av sin generations mest framgångsrika kaptener och vinnarskallar färdig med spelarkarriären.