Legendaren bekräftar: ”Det blir min sista match”

Tre Stanley Cups. En Conn Smythe Trophy. 828 matcher.

Nu väljer Jonathan Quick, 40, att lägga plockhandsken på hyllan.

− Detta blir min sista NHL-match, säger Quick.

Jonathan Quick avslutar hockeykarriären som en av tidernas bästa målvakter. Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån

En av sin generations största spelare tackar för sig.

Jonathan Quick draftades av Los Angeles Kings i tredje rundan 2005 och då kunde ingen förutspå vad han skulle uträtta i klubben. Bara några år senare klev Quick in och blev förstemålvakt nästan direkt i LA Kings. Han blev sedan en av nyckelfigurerna i klubbens glansår. Jonathan Quick var en av NHL:s bästa målvakter under flera år och ledde Kings även till två Stanley Cup-titlar 2012 och 2014.

2023 fick Quick sedan lämna Los Angeles Kings och han trejdades då två gånger inom loppet av bara några timmar. Först till Columbus Blue Jackets och sedan skeppades han vidare till Vegas Golden Knights. I Vegas var Quick också med och vann Stanley Cup 2023, även om han inte fick spela i någon match under slutspelet. Efter titeln skrev han sedan på för klassiska New York Rangers där han har blivit kvar i tre säsonger.

Jonathan Quick avslutar NHL-karriären

Jonathan Quick har hunnit fylla 40 år och inför nattens match mot Florida Panthers bekräftar Quick att han kommer att avsluta hockeykarriären.

− Det kommer att bli min sista NHL-match i kväll. Jag ser fram emot det och det är få förunnat. Min fru har flugit hit med barnen och mina föräldrar kommer också att vara här. Alla kommer att vara på plats. Jag ser fram emot den här sista matchen och ska försöka se till att det blir en vinst också. När jag kom fram till det här beslutet att lägga av kändes det bara rätt. Det är något som jag har funderat på ett tag och det känns som att det är rätt tillfälle nu, säger Quick enligt nhl.com.

A legendary career spanning almost two decades in the @NHL.



Congratulations on everything you’ve accomplished, Quickie! pic.twitter.com/Jfz6OfzcAA — New York Rangers (@NYRangers) April 13, 2026

En av Los Angeles Kings största genom tiderna

Jonathan Quick har spelat 828 NHL-matcher i sin karriär vilket är näst mest av alla amerikanska målvakter i ligans historia. Endast John Vanbiesbrouck har fler med sina 882 matcher. Quick har däremot flest vinster av en amerikansk målvakt i NHL:s historia. Hans 410 vinster är bäst av alla USA-födda målvakter och även tolfte bäst i NHL genom tiderna.

Säsongen 2011/12 var Quicks bästa i karriären. Han hade 92,9 i räddningsprocent och 1,95 insläppta mål per match under 69 matcher i grundserien. I Stanley Cup-slutspelet var han sedan helt enorm med 9,46 i räddningsprocent och 1,41 GAA på 20 matcher. Han vann då Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP efter att LA Kings vunnit Stanley Cup. Quick, som var en erkänt stark slutspelsmålvakt, vann även Stanley Cup 2014 och är en av LA Kings största spelare genom tiderna. Hans 743 matcher i Kings-tröjan är överlägset mest av en målvakt i klubbens historia.

Quick vann dock aldrig Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. Han var en av tre finalister både 2012 och 2016 men han förlorade först mot Henrik Lundqvist 2012 och 2016 var det sedan Braden Holtby som vann.

