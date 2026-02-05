Skickas ner till AHL – inför OS

Det kommer inte att spelas någon NHL-hockey under OS-turneringen. Då skickas Jonathan Lekkerimäki ner till AHL och Abbotsford.

Jonathan Lekkerimäki får hålla igång formen i AHL under OS.

Foto: Bob Frid-Imagn Images.

Under OS-turneringen i Italien kommer det inte att spelas någon NHL-hockey. Farmarligan AHL fortsätter däremot som vanligt. Där det har funnits vissa regler kring vilka som får spela där och inte. För klubbarna får inte skicka ner vem som helst under uppehållet.

Exempelvis är inte spelare som har deltagit i de 20 senaste matcherna med sitt NHL-lag inte tillgängliga för spel i AHL.

Därför blev bland annat Otto Stenberg nedskickad för en vecka sedan. Nu väljer Vancouver även att placera Jonathan Lekkerimäki i AHL. Skarpskytten har kommit upp i NHL på senaste tiden och gjorde även mål i helgen. I natt spelade han för Canucks mot Vegas. Men nu står det klart att talangen alltså får spela i farmarligan under OS-uppehållet.

Det för att hålla igång honom när NHL står still. Efter uppehållet väntas han återvända till tabelljumbon.

Nattens match slutade med en 5-2-förlust för Vancouver som fortsätter att ha det tufft. Deras nästa match är nu natten till 26 februari, svensk tid.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects