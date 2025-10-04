Har Jonathan Lekkerimäki nu spelat sig till en plats i Vancouver Canucks premiärlag?

När Edmonton Oilers stod på andra sidan i försäsongens sista match smällde svensken in två raketskott från sin favoritposition.

– Det känns bra idag, men imorgon måste jag jobba hårt för att vara kvar här uppe, säger han efter 3–2-segern.

Jonathan Lekkerimäki. Foto: Bildbyrån och X (Vancouver Canucks).

Redan när Jonathan Lekkerimäki satte sitt första mål under försäsongen, i det tidigare mötet med Edmonton Oilers, höjdes frågan: Kan han ha säkrat NHL-plats?



Inatt var det återigen fjolårets Stanley Cup-finalister som stod på andra sidan, nu i Vancouvers genrep inför NHL-premiären 10 oktober. Då klev den tidigare Djurgårdstalangen fram igen.



Canucks säkrade 3–2-segern genom Conor Garlands mål i förlängningen, men utan de dubbla fullträffarna från Lekkerimäki hade man inte tagit sig dit. Den första innebar 1–0 i matchen, mot slutet av första perioden, och kom efter en framspelning av 18-årige Braeden Cootes. Den andra utjämnade till 2–2 i tredje perioden efter att Mattias Ekholm åkt på en utvisning.



Nu är det åtminstone ett faktum att 21-åringen gjort sitt för att bli kvar i NHL-laget till premiären.



– Det känns bra idag, men imorgon måste jag jobba hårt för att vara kvar här uppe, säger Lekkerimäki till media efter segern.

– Jag försökte bara spela avslappat och spela mitt spel, fortsätter han om huruvida han kände att det var en viktig match för att hålla sig kvar.

Hämmad av infekterade visdomständer

Forwarden som valdes i första rundan 2022 stod för tre mål och tre assist över 24 matcher i NHL förra året. Därefter blev det spel i Abbotsford Canucks, där infekterade visdomständer till slut ställde till det när laget tog sig hela vägen till final i AHL och säkrade Calder Cup.



Nu har Lekkerimäki alltså gjort lika många mål under försäsongen som han gjorde i NHL under förra året, samt lika många som han stod för i det där AHL-slutspelet.



– Jag vill vara en offensiv spelare så jag försöker såklart göra lite mål, men självklart är även detaljerna viktiga, säger han nu om sitt spel.

