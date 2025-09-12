Under fjolårssäsongen fick Jonathan Lekkerimäki chansen i världens bästa liga. Den 21-åriga forwarden noterades för 24 NHL-matcher för Vancouver – men gjorde bara framträdanden i 16 av 24 matcher för Abbotsford under deras resa till Calder Cup-mästerskapet. Dels på grund av en infekterad visdomstand.

Foto: John E. Sokolovski/Bildbyrån.

Jonathan Lekkerimäki draftades av Vancouver Canucks som femtonde spelare 2022. 21-åringen är en av Sveriges mest lovande exporter och under fjolårssäsongen fick han debutera för Canucks.

Majoriteten av säsongen spenderade han med farmarlaget Abbotsford Canucks i AHL, där han noterades för 28 poäng (19+9) på 36 matcher. I sin sejour i Vancouver stod han för sex poäng (3+3) på 24 framträdanden.

I AHL-slutspelet gick det trögare. Forwarden missade nämligen åtta matcher, varav tre på grund av skada. Lekkerimäki syntes nämligen med heltäckande visir – anledningen var att han drabbats av en infektion i en visdomstand. På frågan om skadan påverkade hans spel svarade han så här:

– Ja, lite grann. Men vid nästa skada måste jag komma tillbaka starkare och jobba hårdare.

Efter skadorna och petningarna var han med om att vinna Calder Cup med Abbotsford. Trots skadan lyckades laget vinna bucklan och Lekkerimäki noterades för tre mål och sju poäng i slutspelet.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects