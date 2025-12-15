Efter ett steg framåt under 2024/25 har Jonatan Berggren inte kunnat ta nästa kliv i NHL. Nu sätts den 25-årige svensken upp på waivers av Detroit Red Wings.

Jonatan Berggren i Detroit Red Wings och Tre Kronor. Foto: Bildbyrån (montage).

När Jonatan Berggren lämnade Sverige och Skellefteå 2021 såg han ut att gå mot ett snabbt genombrott. 64 poäng på 70 matcher trillade in i AHL och Detroit Red Wings såg ut att ha gjort ett bra val i andra rundan av NHL-draften 2018.

Nu, efter att 25-åringen inte kunnat säkra en tydlig plats i NHL-laget efter sitt påskriva kontrakt i somras, ser framtiden oviss ut.

Under måndagen meddelar nämligen Detroit Red Wings att man har placerat Berggren på waivers. Något som skulle kunna tala för ett svensken vill söka efter en ny utmaning. Om inte detta blir av inom 24 timmar skickas han istället ner till AHL där han inte spelat sedan slutspelet 2024, för 568 dagar sedan.

Spelade sig till en löneökning på tio miljoner

Berggren spelade sig till ett nyt kontrakt med Detroit under 2024/25 och fick då en fin löneökning på tio miljoner kronor mer än året dessförinnan. Detta när han gick från 825 000 till 1,825 miljoner dollar. Detta gäller dock endast över 2025/26. Därefter står Uppsala-killen utan ett NHL-kontrakt.

Sista säsongen i SHL blev det 49 matcher med 45 poäng (12+33) för Berggren.

Source: Jonatan Berggren @ Elite Prospects