Erbjöds inget nytt kontrakt – kan bli kvar i NHL-klubben ändå

Jonatan Berggren kan bli kvar i St. Louis Blues trots allt. Foto: Joe Puetz-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Klockan 23 i går kväll svensk tid var det deadline för NHL-klubbarna att lämna kvalificerande anbud till sina restricted free agents. Spelare med utgående kontrakt som klubbarna kan behålla rättigheterna till genom att erbjuda dem en marginell löneökning.

En av spelarna som inte fick ett sådant anbud var den svenske forwarden Jonatan Berggren.

St. Louis Blues hade chansen att säkra hans rättigheter men valde att inte göra det. Därmed finns risken att man förlorar 26-åringen som unrestricted free agent när spelarmarknaden öppnar i NHL i morgon.

Än finns det dock hopp om en fortsättning i St. Louis för den tidigare Skellefteå AIK-spelaren. Insatte Andy Strickland rapporterar nämligen att de båda sidorna fortfarande förhandlar om ett nytt kontrakt.

Jonatan Berggren plockades upp av St. Louis på waivers

Berggren tjänade 1,825 miljoner dollar den gångna säsongen och Blues vill antagligen försöka få ned den siffran en aning innan man är villiga att ge honom att kontrakt att skriva på.

Jonatan Berggren draftades av Detroit Red Wings i andra rundan, som 33:e spelare totalt 2018, och tog steget till Nordamerika 2021 efter ett starkt genombrott i SHL med Skellefteå AIK.

Efter en succésäsong i AHL med Grand Rapids Griffins, där han slog flera klubbrekord för rookies, NHL-debuterade han hösten 2022. Under rookiesäsongen noterades Berggren för 15 mål och 28 poäng på 67 matcher. Därefter har han pendlat mellan NHL och AHL innan han under säsongen 2024/25 etablerade sig som en ordinarie spelare i Red Wings med 75 matcher och 24 poäng.

Under den gångna säsongen plockade St. Louis upp den Enköpingsfostrade forwarden på waivers. Efter det svarade han för 16 poäng (6+10) på 36 matcher med Blues. Totalt blev det 22 poäng (8+14) på 51 matcher för Detroit och St. Louis i fjol.