Jonas Brodin och Minnesota Wild vann med 4-2 i nyckelmatchen mot Dallas Stars. Samtidigt klev backkuggen av – och sågs lämna arenan i kryckor.

Minnesota och Dallas hade inför nattens match 2-2 i ställning. De var därmed piskade att vinna i Dallas för att få matchboll i slutspelet. Då klev laget fram med en bra insats och vann med 4-2.

Mats Zuccarello gav dem ledningen redan efter fyra minuter. Miro Heiskanen kvitterade sedan matchen till 1-1 innan Wild i den andra perioden tog ledningen ånyo genom Matt Boldy. Michael McCarron utökade sedan ledningen i den tredje perioden. Jason Robertson reducerade med drygt tre minuter kvar att spela.

Det var däremot försent för strax därefter kom 4-2 i tom kasse genom Kirill Kaprizov. Den ryska superstjärnan gjorde tre poäng i matchen.

— Jag tycker att vi är som bäst när vi spelar tätt och agerar som en samlad femmannaenhet. Vi var ansvarsfulla, visade prov på stor noggrannhet och fick några viktiga räddningar när vi behövde dem som mest. Det här var ytterligare en match som vi kan bygga vidare på för att bli ännu bättre. Vi fokuserar helt enkelt på en dag i taget, säger Minnesota tränare John Hynes till NHL.com.

Samtidigt åkte Wild också på ett bakslag. För under matchens gång klev Jonas Brodin av med en misstänkt skada. Initierade Minnesota-reportern Michael Russo rapporterade sedan att flera stycken hade sett den svenska backen på kryckor på väg till lagets buss.