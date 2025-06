Smällen: NHL-svensken opererad efter VM

Jonas Brodin ser ut att missa inledningen av NHL-säsongen 2025/26.

Minnesota Wilds Bill Guerin bekräftar att VM-svensken har opererats.

Jonas Brodin med bronsmedaljen efter årets Hockey-VM, samt i Minnesota Wild. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter ett 2024/25 med både 56 matcher i NHL och spel i 4 Nations Face-Off, fick Jonas Brodin grönt ljust för att vara med under Hockey-VM på hemmaplan. En oväntad målsuccé följde med totalt tre fullträffar och sju poäng i Avicii Arena, men kanske var inte allt så bra som det såg ut med den skada svensken brottats med under säsongen.



Under lördagskvällen rapporterar The Athletics Michael Russo att en överkroppsskada började störa Brodin under hans träning efter mästerskapet.



Bill Guerin, GM i Minnesota Wild, bekräftar för Russo att 31-åringen opererades för några veckor sedan, för att få ordning på det hela, och tillägger även att detta troligen innebär att Brodin missar inledningen av 2025/26-säsongen.



Anledningen till att det inte blev fler än 50 grundseriematcher för Brodin under det gångna året var att han behövde stå över matcher på grund av just denna skadekänning.

Spelat 13 säsonger i NHL

Karlstad-födde Jonas Brodin förbereder sig inför sin 14:e säsong i NHL, varav samtliga har kommit i just Minnesota Wild. Allt detta har kommit efter att klubben valde Nor IK-produkten i första rundan av NHL-draften 2011, samt att talangen spelat både VM och JVM under samma år. Även då (2012) spelades Hockey-VM på hemmaplan i Stockholm.



– Då var jag riktigt ung (skratt). Jag skulle inte ens spela utan satt på läktaren. Sedan blev Jonathan Ericsson skadad. Då fick jag komma in och spela. Jag tror det var till andra matchen.

– Jag var nästan mest med för att se och lära. Försöka lära mig av alla proffs som var runt mig. Jag tror att jag var ensam om att inte spela i NHL i det laget. Det var riktigt viktigt för mig att vara med där. Nu ser det lite annorlunda och jag har spelat 13 år i NHL, har Brodin tidigare berättat för hockeysverige.se.



Kontraktet med Wild sträcker sig just nu till 2028, men Brodin har även varit tydlig med vad han önskar efter NHL-karriären.



– Just nu har jag tre år kvar i Minnesota så jag har mest fokus på det. Jag försöker nog spela så länge jag kan där borta, men samtidigt skulle det vara sjukt kul att få spela i Färjestad. Komma hem till Karlstad och spela inför familjen. Är det någonstans jag vill spela igen så är det med Färjestad, har han tidigare sagt.