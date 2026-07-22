Doldisen belönas - med åttaårskontrakt

John Marino belönas av Utah.

Foto: Rob Gray-Imagn Images / USA Today Sports

Utah Mammoth tog sig till slutspel för första gången under den gångna säsongen. En av de som gjorde jobbet i det tysta var John Marino. Backen stod för 36 poäng på 82 matcher. Samtidigt hade han +42 i plus/minus-statistiken.

Med det var han en av ligans absolut bästa i den kategorin.

Något som vittnar om en stabil säsong. Sedan säsongen tog slut har han stått utan kontrakt som restricted free agent. Men nu har parterna enats - om ett åttaårskontrakt.

John Marino stannar i Utah

Lönetaksträffen hamnar på 6,75 miljoner dollar. Det totala värdet på kontraktet blir 54 miljoner dollar, och i svenska kronor drygt 520 miljoner.

29-åringen har spelat 443 matcher i NHL och tidigare även representerat Pittsburgh Penguins och New Jersey Devils. Nu blir han kvar i Utah för vad som kan bli resten av karriären.