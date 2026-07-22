NHL

Doldisen belönas - med åttaårskontrakt

Publicerad 22 juli 2026 11:01
Martin Jansson
Martin Jansson
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John Marino är inte den som skapar flest rubriker. Nu har den skickliga tvåvägsbacken skrivit på ett åttaårskontrakt med Utah.

John Marino belönas av Utah.
John Marino belönas av Utah.
Foto: Rob Gray-Imagn Images / USA Today Sports

Utah Mammoth tog sig till slutspel för första gången under den gångna säsongen. En av de som gjorde jobbet i det tysta var John Marino. Backen stod för 36 poäng på 82 matcher. Samtidigt hade han +42 i plus/minus-statistiken.

Med det var han en av ligans absolut bästa i den kategorin.

Något som vittnar om en stabil säsong. Sedan säsongen tog slut har han stått utan kontrakt som restricted free agent. Men nu har parterna enats - om ett åttaårskontrakt.

John Marino stannar i Utah

Lönetaksträffen hamnar på 6,75 miljoner dollar. Det totala värdet på kontraktet blir 54 miljoner dollar, och i svenska kronor drygt 520 miljoner.

29-åringen har spelat 443 matcher i NHL och tidigare även representerat Pittsburgh Penguins och New Jersey Devils. Nu blir han kvar i Utah för vad som kan bli resten av karriären. 

Source: John Marino @ Elite Prospects

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Utah Mammoth