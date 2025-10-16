San Jose Sharks förlorade senaste matchen mot Carolina Hurricanes med 1–5. Men inte bara det. De fick sina svenska backar John Klingberg och Timothy Liljegren skadade i matchen.

Både Timothy Liljegren och John Klingberg har ådragit sig skador. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

San Jose Sharks fick klara sig utan två av sina backar under onsdagens träning. Svenskduon Timothy Liljegren och John Klingberg är båda borta dag-till-dag-basis – Liljegren med en överkroppsskada och Klingberg med en underkroppsskada, berättade Sharks coach David Warsofsky för en grupp reportrar, däribland NHL.com:s korrespondent Max Miller.

Båda spelarna skadade sig under tisdagens förlust mot Carolina Hurricanes. Sharks föll med 1–5 efter att ha tappat mot slutet av matchen. Liljegren spelade totalt 20:48 fördelat på 28 byten, medan Klingberg fick 17:06 på 23 byten.

Liljegren är inne på sin andra säsong som medlem i Sharks efter att ha värvats från Toronto Maple Leafs förra hösten. Förra säsongen gjorde han 17 poäng på 62 matcher och hade minus-25 i plus/minus-statistiken.

Högerbacken tjänar för närvarande tre miljoner dollar per år och kan bli unrestricted free agent efter säsongens slut.

Liljegren och Klingberg kan missa nästa match

Klingberg var ett viktigt nyförvärv under sommaren. Han skrev ett ettårskontrakt värt fyra miljoner dollar för att tillföra både rutin och offensiv spets till backbesättningen. Den 33-årige backen har stått för 418 poäng på 647 NHL-matcher och har fått en stark start i Bay Area med ett mål och en assist på sina tre första matcher.

Enligt Warsofsky är båda spelarna osäkra inför fredagens bortamatch mot Utah Mammoth i Salt Lake City.

San Jose har inlett säsongen med tre förluster, men tog poäng i sina två första matcher mot Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks, båda nederlag efter övertid.