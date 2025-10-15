5–1-seger för Carolina mot San Jose

Carolina vann med 5–1 mot San Jose

William Carrier avgjorde för Carolina

Tredje raka segern för Carolina

Carolina segrade borta i SAP Center at San Jose mot San Jose i NHL. 1–5 (0–0, 1–3, 0–2) slutade matchen på onsdagen.

San Jose–Carolina – mål för mål

Första perioden blev mållös. Carolina gjorde 0–1 genom Sean Walker efter 1.24 i andra perioden.

San Jose kvitterade till 1–1 genom William Eklund tidigt i perioden av perioden.

Carolina gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av William Carrier och Eric Robinson. Carolina fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Jackson Blake och Shayne Gostisbehere.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Carolina med 3–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i PNC Arena.

I nästa match möter San Jose Utah borta på lördag 18 oktober 03.00. Carolina möter Anaheim Ducks fredag 17 oktober 04.00 borta.

San Jose–Carolina 1–5 (0–0, 1–3, 0–2)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (21.24) Sean Walker, 1–1 (24.38) William Eklund (Tyler Toffoli, Nick Leddy), 1–2 (34.14) William Carrier (Alexander Nikisjin, Jordan Martinook), 1–3 (38.39) Eric Robinson (Mike Reilly).

Tredje perioden: 1–4 (41.52) Shayne Gostisbehere (Logan Stankoven, Taylor Hall), 1–5 (47.25) Jackson Blake (Jalen Chatfield, Logan Stankoven).

Nästa match:

San Jose: Utah Hockey Club, borta, 18 oktober

Carolina: Anaheim Ducks, borta, 17 oktober