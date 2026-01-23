San Jose Sharks överväger sina alternativ innan trade deadline.

Enligt The Fourth Period skulle både John Klingberg och Timothy Liljegren kunna bli aktuella för trejder.

John Klingberg och Timothy Liljegren är spelare att följa inför trade deadline. Foto: AP Photo/Alamy

Inför årets säsong valde San Jose Sharks att plocka in flera äldre backar i form av Dmitrij Orlov, John Klingberg och Nick Leddy. Klubben har sedan fått ett lyft och är fortfarande med i kampen om att knipa en slutspelsplats. Samtidigt uppges Sharks vilja föryngra sitt försvar och satsa på yngre backar då flera av deras övriga stjärnspelare tillhör det yngre gardet i laget.

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period ska Sharks därför vara öppna för att gå vidare från några av sina äldre backar för att i stället få in minst en ny ung försvarare. Sharks har just nu fem backar som kan bli unrestricted free agents efter säsongen. Det handlar om John Klingberg, Mario Ferraro, Vincent Desharnais, Nick Leddy samt Timothy Liljegren. Klubben uppges inte ha haft några konkreta diskussioner om att förlänga avtalen med några av dessa blivande free agents.

John Klingberg och Timothy Liljegren kan trejdas

Därför ska San Jose Sharks vara villiga att lyssna på bud kring samtliga av dessa fem spelare inför trade deadline. Det innebär att svenskarna John Klingberg och Timothy Liljegren skulle kunna bli bortbytta den kommande månaden, innan deadline i mars.

John Klingberg kom till San Jose Sharks inför årets säsong efter att ha spelat Stanley Cup-final med Edmonton Oilers i fjol. I Sharks har 33-årige Klingberg fått ett uppsving efter att ha missat stora delar av de senaste säsongerna på grund av skada. Under säsongen har Klingberg gjort nio mål och 17 poäng på 36 matcher och han är därmed näst poängbäst av Sharks backar, bakom Dmitrij Orlov. John Klingberg har spelat 680 NHL-matcher för sex klubbar under sin karriär.

Timothy Liljegren trejdades från Toronto Maple Leafs till San Jose i början av säsongen 2024/25. Han gjorde sedan 17 poäng på 67 matcher i Sharks under fjolåret. Den här säsongen har Liljegren noterats för nio poäng på 37 matcher och han har en stor roll där han snittar över 20 minuters istid per match i San Jose Sharks. Totalt under sin karriär har 26-åringen spelat 301 NHL-matcher för Toronto och San Jose.

