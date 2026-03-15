Äntligen redo för debut – efter chockartade trejden

John Carlson kommer att spela sin första match för Anaheim Ducks i natt.

John Carlson är tillbaka i spel – och redo för sin första match i Anaheim Ducks-tröjan.

Den 36-årige backen väntas göra debut för sin nya klubb när Anaheim möter Montreal Canadiens på bortais under söndagen. Carlson trejdades till Ducks från Washington Capitals den 5 mars i utbyte mot ett villkorat förstaval i NHL-draften 2026 samt ett tredjerundeval 2027.

Sedan början av februari har dock veteranen stått vid sidan av isen. Carlson har inte spelat sedan den 5 februari på grund av en underkroppsskada och missade även Anaheims 0–2-förlust mot Ottawa Senators på lördagen.

Nu är han redo att kliva in i laguppställningen.

– För vårt lag är det här en stor match, säger Carlson till nhl.com inför mötet.

– Det är en match där vi behöver svara och avsluta den här bortaresan på rätt sätt. Med tanke på att det är min första match skulle jag inte vilja ha något annat.

Carlson har stått för 46 poäng (10+36) på 55 matcher den här säsongen. Den offensivt skicklige backen har under många år varit en av Washington Capitals viktigaste spelare och förväntas bidra med både rutin och produktion till Anaheim.

Enligt Carlson själv är tajmingen för comebacken viktig, då NHL-säsongen nu går in i ett avgörande skede.

– Det känns som att vi närmar oss slutspurten och de flesta lag vi möter spelar för något. Det gäller även oss. Det här blir inget undantag, säger han.

För Ducks blir matchen i Montreal ett viktigt test – och ett första tillfälle att se vad den meriterade backen kan tillföra i sin nya miljö.

Source: John Carlson @ Elite Prospects