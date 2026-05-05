Tappar det helt – attackerar domaren

Anaheim Ducks coach, Joel Quenneville, tappade det helt på bänken i nattens 1–3-förlust mot Vegas. Det sena avgörandet kom nämligen, enligt honom, efter en icing.

– Jag håller helt klart inte med om beslutet, säger 67-åringen till media, efter att han lugnat sig från sin tidigare attack mot domaren.

Joel Quenneville, Anaheim, tappar det i första mötet med Vegas. Foto: X (Sportsnet/skärmdump).

Vegas Golden Knights tar första mötet mot Anaheim Ducks med 3–1, men det var inte förrän med fem minuter kvar som avgörande målet kom. Ett mål som aldrig borde ha kunnat göras, enligt Joel Quenneville, coach i bortalaget.

När 2–1-pucken gick in från Ivan Barbashevs klubba tappade Quenneville det helt på bänken. 67-åringen hoppade runt och pekade, medan han skällde ut domarna för att de inte tagit en icing sekunder dessförinnan. Målskyttet själv hade nämligen, tidigt, lyft pucken ner mot sarghörnet, innan han tog ytan och spelades fram.

– Jag håller helt klart inte med om beslutet, och det var helt klart… du vet… icing, men deras kille slutade åka skridskor, vilket verkligen irriterade mig, förklarar coachen senare för media.

Mich Marner satte sista pucken i tom bur för att fastställa resultatet.

William Karlsson tillbaka efter fina orden

Rasmus Andersson var enda svensk på isen som noterades för en poäng. Det vid 1–0-målet från Vegas, tidigt i andra perioden. Dock kunde även hemmalaget glädjas med William Karlsson som var tillbaka i spel efter sex månaders skadefrånvaro.

Den 33-årige centern spelade 11.09 minuter i en tredje kedja intill Kolesar och Hertl. Inför nedsläpp hade han även hyllats av sin nygamle coach John Tortorella, som hade Karlsson i Columbus innan expansionsdraften 2017 då flyttlasset styrdes till Vegas.

– Jag ringde Bill efter att vi förlorat honom, och sedan hade han det där fantastiska året… jag sa: ’Gjorde jag bort mig?’