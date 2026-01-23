Joel Nyström når ännu en milstolpe under sin första säsong i Carolina Hurricanes.

I natt prickade svensken in karriärens första NHL-mål.

– Jag är väldigt glad, jag har väntat på detta, säger Nyström efteråt.

Joel Nyström spräckte målnollan i NHL under natten. Foto: James Guillory-Imagn Images

Inför årets säsong lämnade Joel Nyström svensk ishockey efter fem säsonger i SHL med Färjestad BK. Han tog i stället klivet över till Nordamerika för spel i Carolina Hurricanes organisation.

De flesta förväntade sig nog att 23-åringen skulle få spela i AHL den här säsongen, men Nyström har bevisat sig hålla NHL-klass. Han gjorde bara tre matcher i farmarlaget Chicago Wolves i höstas innan han kallades upp för att göra NHL-debut med Carolina. Där spelade backen till sig en ordinarie plats i Hurricanes och i december skrev han också på ett nytt fyraårskontrakt med Carolina.

Joel Nyström gör sitt första NHL-mål i karriären

I natt kom också ett minnesvärt ögonblick för värmlänningen. I nattens match mot Chicago Blackhawks klev Joel Nyström fram och sköt sitt första NHL-mål i karriären för Carolina. Han spelades fram av finländaren Jesperi Kotkaniemi och snärtade sedan in pucken bakom Chicago-målvakten Spencer Knight.

– Jag är väldigt glad att göra mitt första mål. Jag har fått vänta på det. Det var en bra passning av ”KK” och hade mycket utrymme. Jag försökte bara skjuta och var glad att se pucken gå in, säger Nyström själv till media på plats efter matchen.

Trots Nyströms mål blev det förlust för Carolina Hurricanes. Matchen slutade nämligen 4-3 till bortalaget Chicago Blackhawks efter straffläggning. Joel Nyström har nu gjort nio poäng på 36 matcher i NHL den här säsongen. Innan flytten till USA spelade han 221 SHL-matcher för Färjestad, där han bland annat var med och vann SM-guld 2022.

Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks 3–4 SO (1-1,1-1,1-1,0-0,0-1)

Carolina: Joel Nyström (1), Jordan Staal (11), Jackson Blake (16).

Chicago: Ilja Michejev (9), Nick Lardis (5), Connor Murphy (2), Oliver Moore (avgörande straff).

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects