Otäcka bilder på OS-svensken – fick klubba i ögat

Det var oroväckande bilder på Joel Eriksson Ek i natt.

Den svenske OS-centern tvingades kliva av skadad och lämnade matchen – efter att ha fått en klubba i ögat.

Joel Eriksson Ek utgick efter att ha fått en klubbspets mot ögat. Foto: Viaplay/Skärmdump

I den första matchen efter OS-uppehållet vann Minnesota Wild med 5-2 mot NHL:s bästa lag, Colorado Avalanche. I natt var det dock en annan historia för Wild. Minnesota åkte nämligen på en 5-2-förlust borta mot Utah Mammoth. Som salt i såret klev även lagets viktige svensk, Joel Eriksson Ek, av med en skada i slutet av andra perioden.

Eriksson Ek åker in framför det egna målet för att försöka boxa ut motståndaren Nick Schmaltz. Då kommer Schmaltz klubba upp i ansiktet på Joel Eriksson Ek och svensken får klubbspetsen upp mot ögat. Eriksson Ek gick ner på knä vid sargen och hade rejält ont. Efter att ha blivit undersökt åkte svensken av isen och han återvände sedan inte heller till spel i matchen.

Joel Eriksson Ek blev tvåmålsskytt för Minnesota i segern mot Colorado men fick nu alltså avbryta matchen mot Utah i förhand. Efter matchen hade Wild inte heller något uppdatering om OS-svenskens status.

– Vi vet alla vilken typ av spelare han är och i vilka situationer vi förlitar oss på honom. Det är olyckligt, men förhoppningsvis är han okej. Jag har ingen uppdatering just nu, sade tränaren John Hynes.

Det var även en tuff match för Minnesotas svenske målvakt Jesper Wallstedt. Han fick hoppa in i matchen mot Colorado Avalanche sedan Filip Gustavsson lämnade plötsligt efter att ha spytt på isen. Då släppte Wallstedt in ett av två skott under den sista minuten mot Colorado. I natt fick Wallstedt förtroendet att vakta kassen mot Utah men släppte in fem mål på 37 skott.

Utah Mammoth – Minnesota Wild 5–2 (1-0,2-1,2-1)

Utah: Lawson Crouse 2 (16), Logan Cooley (15), Clayton Keller (18), Barrett Hayton (8).

Minnesota: Kirill Kaprizov (33), Matt Boldy (35).

