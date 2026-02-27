Filip Gustavsson var tillbaka i Minnesota Wild efter OS. Då stod målvakten för en jätteinsats i 5-2-segern mot Colorado Avalanche.

Men efter 44 räddningar lämnade svensken isen – efter att ha kräkts på planen.

Filip Gustavsson var tillbaka i Minnesota Wild i natt.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images.

I OS inledde Filip Gustavsson som etta innan han hamnade på läktaren. En svag match mot Finland blev droppen för den svenska ledarstaben och efter det var det Jacob Markström som fick spela mellan stolparna. Nu är 27-åringen tillbaka i NHL.

Där han i natt också visade på storform. Mot Colorado Avalanche räddade han 44 av 45 skott och tog sitt lag till en 5-2-seger. Med drygt en minut kvar kom däremot märkliga scener. Målvakten lämnade hastigt isen och lämnade efter sig en spya på planen.

Det alltså efter 44 räddningar, hans högsta siffra för i år.

Jesper Wallstedt kom sedan in på planen och fick släppa in ett av två skott som kom emot honom. Martin Necas gjorde båda Colorados mål. För Minnesota var det Matt Boldy som klev fram med fyra poäng (2+2). Joel Eriksson Ek gjorde två mål i matchen samtidigt som även Mats Zuccarello blev målskytt.

