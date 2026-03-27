Sekunddramatik – när Eriksson Ek sänkte mästarna

Med 4,4 sekunder kvar slog Joel Eriksson Ek till – och tystade hela arenan. Minnesota Wild stal segern i ett högdramatiskt slut mot Florida Panthers.

Joel Eriksson Ek firar sitt sena segermål i Minnesotas vinst mot Florida. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Det såg ut att glida Minnesota Wild ur händerna. Med drygt en minut kvar av nattens drabbning kvitterade Florida Panthers till 2–2 – och hemmapubliken i Amerant Bank Arena exploderade.

Men dramatiken var långt ifrån över.

Med bara 4,4 sekunder kvar av matchen klev Joel Eriksson Ek fram. Efter en tekning i offensiv zon styrde han först ett skott från blålinjen – innan han, på väg ned mot isen, lyckades slå in sin egen retur från slottet. Pucken letade sig upp över benskydden och in bakom målvakten.

– Man får inte låta känslorna dra iväg, varken upp eller ned. De gjorde mål, då gäller det bara att svara, säger Eriksson Ek efter avgörandet.

– Jag tänkte inte så mycket, försökte bara få upp pucken över benskydden.

Se målet i videospelaren ovan!

Joel Eriksson Eks avgörande – det senaste i Minnesota Wilds historia

Målet blev det senaste avgörandet i klubbens historia – och ännu ett bevis på svenskens förmåga att kliva fram när det gäller som mest.

Minnesota hade länge kontroll på matchen och gick upp i en 2–0-ledning efter mål av Marcus Foligno och Ryan Hartman. Men Florida gav sig inte. Först reducerade Matthew Tkachuk tidigt i tredje perioden, innan Aaron Ekblad kvitterade sent när Panthers plockat målvakten. Gustav Forsling hade assist på Tkachuks mål.

Floridas målvakt Daniil Tarasov storspelade och stod för hela 47 räddningar, men fick ändå se sig besegrad i slutsekunderna. I Minnesotas kasse hade Jesper Wallstedt det lugnare och stoppade 18 av 20 skott.

– Det är frustrerande. Vi kämpade oss tillbaka, och så händer det där i slutet, säger Tarasov till NHL.com.

I stället var det Minnesota som fick sista ordet – tack vare en svensk som vägrade låta matchen gå till förlängning.

