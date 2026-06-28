Joe Iginla draftades av Calgary Flames – där pappa Jarome Iginla har sin tröja i taket.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy & Nils Jakobsson/Bildbyrån

Jarome Iginla är sannolikt den största spelaren i Calgary Flames historia. Hans 1 219 matcher är flest någonsin i klubbens historia. Han är också överlägsen etta med sina 525 mål och 1 095 poäng för Flames under sin karriär. Efter spelarkarriären har han också klivit in i en ledarroll och är verksam i Calgary Flames som "Special Advisor to the General Manager".

Nu kommer nästa generation Iginla också fram.

För två år sedan valdes Tij Iginla som sjätte spelare av Utah Mammoth och stortalangen väntas ta klivet till Utahs organisation den kommande säsongen. Under helgens NHL-draft blev även Tijs lillebror, Joe Iginla, vald. Han plockades upp av just Calgary Flames i tredje rundan med val nummer 65.

Joe Iginla blir med andra ord vald av samma klubb där pappa Jaromie Iginla har sin tröja hängandes i taket samt jobbar i dag.

– Det första han sade var att han inte hade någonting att göra med valet. Det var skönt att höra för folk har såklart sagt saker som "din pappa är en del av Flames" eller "han spelade där", men han hade inget med det att göra. De valde mig bara för att de ville välja mig, vilket gjorde mig väldigt glad, säger Joe Iginla till Sportsnet om valet.

Joe Iginla: "Jag ska försöka bevisa dem fel"

Joe Iginla menar att han hela tiden har fått höra att han är son till Jarome Iginla som var en av sin tids bästa hockeyspelare. Han blockerar dock ut surret.

– Självklart kommer det alltid att finnas "haters" som säger olika saker och som säger saker om farsan. Jag har nått en punkt i min karriär där jag har hört i princip varenda förolämpning ett skitsnack som finns om min pappa. Jag kommer bara att gå ut på isen och försöka bevisa dem fel, säger 18-åringen.

Calgary Flames understryker också att de valde Joe Iginla för hur han är som spelare, inte för hans släktband.

– Jarome ville inte vara delaktig i det. Om vi valde Joe skulle det bara vara för att Joe har förtjänat det, säger klubbens general manager Craig Conroy och fortsätter:

– Vi träffade Joe i Kelowna i samband med Memorial Cup och vi frågade honom om han skulle vilja spela i Calgary. Han svarade att "om ni vill ha mig för jag vill bara gå till ett ställe där jag är önskad, inte bara för mitt namn" och han sade också att han har mycket att bevisa samt att han kommer jobba hårt och allt som krävs för att bli en NHL-spelare.

Source: Joe Iginla @ Elite Prospects