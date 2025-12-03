Jesper Wallstedts sanslösa form i NHL fortsätter. Den svenska rookien räddade i natt 33 skott mot Edmonton Oilers och höll en ny nolla. Hans fjärde (!) senaste sex matcherna.

— Det är kul, jag har aldrig spelat så här förut tror jag, säger han själv till NHL.com.

Jesper Wallstedts sanslösa form i NHL vill inte ta slut.

Foto: Matt Krohn-Imagn Images.

Minnesota Wild besegrade Edmonton Oilers med 1-0. Det tack vare sin svenska supermålvakt som är inne i sitt livs form. Jesper Wallstedt klev fram och nollade Connor McDavid och gänget. Den svenska rookien prisades av NHL efter sitt galna november.

I natt tog han då sin sjunde raka seger och höll sin fjärde nolla under den tiden. Det efter att ha räddat 33 skott och sått inför en direkt avgörande prestation.

— Det är väldigt kul. Sättet vi försvarar oss på och hur killarna offrar sig. Det är en laginsats och hur vi har spelat i egen zon är inget annat än spektakulärt. Det är kul, jag har aldrig spelat så här förut tror jag. Jag kan inte tacka mina lagkamrater nog, inget hade varit möjligt utan dem, säger han till NHL.com.

Jesper Wallstedts sanslösa form fortsätter

Jonas Brodin gjorde matchens enda mål.

Efter matchen valde också Connor McDavid att lyfta fram Jesper Wallstedt och hans insats.

— De försvara väl och spelar uppenbarligen bra. Deras målvakt är bra och de gör bra saker. Jag tycker att vi skapade lägen och släppte bara in ett mål. Oftast när du släpper in ett mål kommer du att vinna, säger superstjärnan efter matchen.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects