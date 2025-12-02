Det var en november månad att minnas för Jesper Wallstedt. Den svenska målvakten stod i sex matcher, vann samtliga och höll nollan i tre.

Nu har han utsetts till ”månadens rookie” av NHL.

251109, Ishockey, NHL, Minnesota Wild – Calgary Flames: Nov 9, 2025; Saint Paul, Minnesota, USA; Minnesota Wild goaltender Jesper Wallstedt (30) celebrates left wing Kirill Kaprizov’s (97) goal against the Calgary Flames during the third period at Grand Casino Arena. Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Jesper Wallstedt håller på att slå igenom med dunder och brak i NHL. Under november gjorde han toksuccé och var NHL:s hetaste målvakt. I varenda match han spelade klev han fram med en avgörande insats för sitt Minnesota Wild.

På sina sex matcher gick svensken iväg med segern varje gång. Samtidigt höll han nollan i tre av dem och släppte som mest in tre mål i en och samma match. Det var mot Carolina där han räddade 42 av 45 skott.

Nu väljer NHL också att prisa honom. Ligan har nämligen utsett 24-åringen till ”månadens rookie” i NHL.

Det i konkurrens med bland andra Matthew Schaefer och Ivan Demidov som också har haft en framgångsrik första tid i ligan. Jesper Wallstedt toppar därmed samtliga rookies den här månaden med sina insatser.

Bland annat har han även fått smeknamnet ”The Wall of St. Paul.”