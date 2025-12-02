Prenumerera

Logga in

Wallstedt prisas av NHL efter succén

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Det var en november månad att minnas för Jesper Wallstedt. Den svenska målvakten stod i sex matcher, vann samtliga och höll nollan i tre.
Nu har han utsetts till ”månadens rookie” av NHL.

251109, Ishockey, NHL, Minnesota Wild – Calgary Flames: Nov 9, 2025; Saint Paul, Minnesota, USA; Minnesota Wild goaltender Jesper Wallstedt (30) celebrates left wing Kirill Kaprizov’s (97) goal against the Calgary Flames during the third period at Grand Casino Arena. Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Jesper Wallstedt håller på att slå igenom med dunder och brak i NHL. Under november gjorde han toksuccé och var NHL:s hetaste målvakt. I varenda match han spelade klev han fram med en avgörande insats för sitt Minnesota Wild.

På sina sex matcher gick svensken iväg med segern varje gång. Samtidigt höll han nollan i tre av dem och släppte som mest in tre mål i en och samma match. Det var mot Carolina där han räddade 42 av 45 skott.

Nu väljer NHL också att prisa honom. Ligan har nämligen utsett 24-åringen till ”månadens rookie” i NHL.

Det i konkurrens med bland andra Matthew Schaefer och Ivan Demidov som också har haft en framgångsrik första tid i ligan. Jesper Wallstedt toppar därmed samtliga rookies den här månaden med sina insatser.

Bland annat har han även fått smeknamnet ”The Wall of St. Paul.”

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen