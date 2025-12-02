Wallstedt prisas av NHL efter succén
Det var en november månad att minnas för Jesper Wallstedt. Den svenska målvakten stod i sex matcher, vann samtliga och höll nollan i tre.
Nu har han utsetts till ”månadens rookie” av NHL.
Jesper Wallstedt håller på att slå igenom med dunder och brak i NHL. Under november gjorde han toksuccé och var NHL:s hetaste målvakt. I varenda match han spelade klev han fram med en avgörande insats för sitt Minnesota Wild.
På sina sex matcher gick svensken iväg med segern varje gång. Samtidigt höll han nollan i tre av dem och släppte som mest in tre mål i en och samma match. Det var mot Carolina där han räddade 42 av 45 skott.
Nu väljer NHL också att prisa honom. Ligan har nämligen utsett 24-åringen till ”månadens rookie” i NHL.
Det i konkurrens med bland andra Matthew Schaefer och Ivan Demidov som också har haft en framgångsrik första tid i ligan. Jesper Wallstedt toppar därmed samtliga rookies den här månaden med sina insatser.
Bland annat har han även fått smeknamnet ”The Wall of St. Paul.”
