Hyllas stort efter slutspelsdebuten

Jesper Wallstedt gjorde 27 räddningar när Minnesota Wild vann match ett mot Dallas Stars med 6-1. Nu hyllas den svenska målvakten efter sin slutspelsdebut.

— Han spelade jättebra i dag, han var lugn och väldigt bra, säger Mats Zuccarello till NHL.com.

Jesper Wallstedt i match ett mellan Minnesota och Dallas.

Foto: AP Photo/Julio Cortez.

Minnesota och Dallas möts i ett tungviktsmöte redan i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. I den första matchen var det Jesper Wallstedt som fick förtroendet mellan stolparna. Den unga målvakten gjorde därmed sin slutspelsdebut när lagen drabbade samman sent under lördagskvällen.

Då klev han också fram med en matchvinnar-insats.

För samtidigt som utespelarna gjorde sitt framåt spikade 23-åringen igen bakåt. Joel Eriksson-Ek var sedan den första målskytten i matchen när han gjorde 1-0 efter fem minuter. I den andra perioden följde sedan ett ryck där Kirill Kaprizov, Ryan Hartman och Matt Boldy gjorde ett varsitt mål.

Med fem minuter kvar av den andra akten spräckte sedan Jason Robertson Jesper Wallstedts nolla. Men något mer mål släppte han alltså inte förbi sig.

— Jag var definitivt nervös. Jag tror att det innebär att det faktiskt betyder någonting för dig, jag gillar lite nerver. Det var helt klart lite nerver under dagen och sen blev det lite extra när matchen var på väg. Jag ville spela och det känns som att det har gått bra. Jag var lite förvånad men jag blev väldigt taggad så fort jag fick veta det. Jag ville bara vara redo i dag, säger han till NHL.com.

Två mål av Joel Eriksson-Ek

I den tredje perioden gjorde Joel Eriksson-Ek 5-1 med sitt andra mål i matchen. Han hade även en assist på Minnesotas fjärde mål och därmed tre poäng i matchen. I tom målbur skickade sedan Matt Boldy in 6-1 med ett par minuter kvar att spela.

Minnesota har nu 1-0 i matcher och har framför allt ”snott” en bortamatch av Dallas. Jesper Wallstedt räddade 27 skott och det återstår nu att se om de väljer att gå på honom även i match två.

— Det är alltid skönt att få den första segern och starta på ett bra sätt, men nu glömmer vi och går vidare. Vi har två målvakter som kan kliva fram när som helst, vi är bortskämda där. Vi är riktigt bekväma med båda dem där bak. Wallstedt spelade jättebra i dag, han var lugn och väldigt bra, säger Mats Zuccarello.

Nästa match mellan lagen är natten till tisdag.

