Är det inte Jesper Wallstedt är det Filip Gustavsson. Minnesota Wild har NHL:s hetaste målvaktspar – och båda är svenskar.

I natt klev Gustavsson fram och nollade Washington Capitals i en 5-0-seger.

Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson (på bilden) är stekheta.

Foto: AP Photo/Abbie Parr.

Filip Gustavsson är allt jämt förstemålvakt i Minnesota. Rookien Jesper Wallstedt har kommit starkt under hösten och de båda utgör NHL:s just nu bästa målvaktspar. Båda är så klart högaktuella inför OS i februari.

I natt visade Gustavsson också att även hans form är på topp. I en 5-0-seger mot Washington klev svensken fram med 25 räddningar och spikade igen helt för motståndarna.

— Vi slet idag. Det var inte så att vi drog ifrån tidigt. Vi fick in ett mål i första perioden, ett i den andra, och sedan var det en tight match ända till sent i tredje, säger Gustavsson till NHL.com efter matchen.

Där är Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson överlägsna i NHL

Tillsammans har nu Jesper Wallstedt och Filip Gustavsson hållit sju nollor den här säsongen på lagets 34 matcher. Det är överlägset flest i ligan så här långt.

I övrigt var det en stark rysk prägel i matchen där Vladimir Tarasenko gjorde två mål samtidigt som Kirill Kaprizov och Danila Jurov gjorde ett varsitt mål. Matt Boldy var sedan den som avslutade målskyttet i den tredje perioden. Joel Eriksson-Ek hade en assist i matchen.

Source: NHL Goalie Leaders @ Elite Prospects