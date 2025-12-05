Jesper Vikman gör sin femte säsong i Nordamerika. Nu kan den svenske målvaktsdoldisen få NHL-debutera. Han har kallats upp av Vegas Golden Knights.

Foto: Bildbyrån.

Den första december blev Carter Hart spelklar efter att han tidigare frikänts från sexbrottsmisstankarna som funnits mot honom. Det gjorde att Carl Lindbom skickades ner till Henderson Silver Knights i AHL, där han bildat målvaktspar med en annan svensk: Jesper Vikman.

Nu står det dock klart att Vikman kallats upp av Vegas Golden Knights. Det framgår inte om det beror på en skada hos någon av lagets ordinarie målvakter. Vikman har spela 31 AHL-matcher i karriären, men väntar på NHL-debuten. Den här säsongen har han spelat åtta matcher i AHL och har en räddningsprocent på 87,1. Utöver AHL har han också spelat i ECHL och juniorligan WHL under sina år i Nordamerika.

Den AIK-fostrade keepern draftades av Golden Knights i femterundan 2020. Han var med i den svenska truppen i den JVM-turnering som avbröts 2021/2022.

Source: Jesper Vikman @ Elite Prospects