Jesper Bratts nya succé - låg bakom Devils seger

Jesper Bratt stod för tre poäng i nattens seger mot Detroit. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

Detroit Red Wings öppnade starkt och fick fin utdelning genom tvåmålsskytten Alex DeBrincat samt svenske Viktor Arvidsson, som stod för sitt tredje mål för säsongen. Även Lucas Raymond bidrog till hemmalagets offensiv med en assist. Men New Jersey Devils vägrade att ge upp. Med draghjälp av Jesper Bratt, som noterades för två mål och en assist, och en stark instats från Anthony Mantha lyckades Devils hämta upp underläget.

I förlängningen krävdes det bara drygt en minut innan Jack Hughes kom fri på ett friläge. framspelad av Jesper Bratt, och avgjorde matchen med sitt tredje poäng för kvällen (1+2).

New Jersey Devils ligger i och med segern på sjunde plats i Eastern Conference (3-3-0), medan Detroit Red Wings återfinns längre ner i tabellen på en 15:e plats (1-3-1).

Matchfakta

Detroit Red Wings – New Jersey Devils 4–5 efter förlängning (1–1, 2–3, 1–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (06.07) Evan Rodrigues (Anthony Mantha, Stefan Noesen) 1–1 (18.35) Emmitt Finnie (Michael Brandsegg-Nygård, Anton Johansson)

Andra perioden: 2–1 (01.43) Michael Brandsegg-Nygård (Emmitt Finnie, Alex DeBrincat) 2–2 (07.03) Anthony Mantha (Dawson Mercer, Evan Rodrigues) 2–3 (10.16) Nico Hischier (Jack Hughes, Jesper Bratt), spel fem mot fyra 3–3 (15.10) Alex DeBrincat (Justin Faulk, Axel Sandin Pellikka) 3–4 (16.52) Jesper Bratt (Jack Hughes, Jonas Siegenthaler)

Tredje perioden: 4–4 (18.15) Alex DeBrincat (Ben Chiarot, Moritz Seider)

Förlängning: 4–5 (01.05) Jack Hughes (Jesper Bratt)

Skott: 27–37 (8–13, 12–11, 7–11, 0–2)

Utvisningsminuter: DET 1x2 min, NJD 1x2 min

Målvakter: John Gibson, DET (32 räddningar / 37 skott) – Jake Allen, NJD (23 räddningar / 27 skott)