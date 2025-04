Bratts mäktiga bedrift – en av de bästa någonsin

Jesper Bratt stod för 1+1 i New Jersey Devils 4-0-seger mot New York Rangers.

Han har då gjort 67 assist den här säsongen – och tar sig in på topp tio listan över svenskarna med flest assist under en NHL-säsong.

Bara åtta svenskar har fler assist under en säsong än vad Jesper Bratt har den här säsongen.

Foto: Ed Mulholland-Imagn Images (Montage)

Jesper Bratt står för en enorm säsong med New Jersey Devils.

Han har redan slagit assistrekordet för en Devils-spelare och är även sjunde bäst i klubbens historia sett till poäng under en och samma säsong.

Jesper Bratt – fyra i NHL:s assistliga

Men nu har han även stått för en historisk svensk bedrift. I kvällens 4-0-seger mot New York Rangers klev Bratt fram och stod för både mål och assist. Han noterades då för sin totalt 67:e passningspoäng den här säsongen. Det gör att Bratt tar sig in på topp tio-listan bland svenskar som har gjort flest assist under en NHL-säsong.

Bara Peter Forsberg, Henrik Sedin, Kent Nilsson, Erik Karlsson och Nicklas Bäckström har stått för flest assist under en säsong även vad Jesper Bratt har gjort den här säsongen.

Totalt har Jesper Bratt nu gjort 21 mål och 67 assist för 88 poäng den här säsongen. Han ligger därmed också fyra i NHL:s assistliga. Endast Nathan MacKinnon, Nikita Kutjerov och Mitch Marner har passat fram till fler mål än Bratt under årets säsong.

Jacob Markström har tredje flest nollor av en svensk målvakt

Förutom Bratts succé höll även Devils svenske målvakt Jacob Markström hög klass i segern mot Rangers. Markström höll nämligen sin fjärde nolla för säsongen genom att rädda alla 26 skott som han fick på sig. Markström har nu hållit 24 nollor i sin NHL-karriär och han har tidigare passerat Johan Hedberg för att kliva upp som trea bland flest nollor av en svensk målvakt i NHL. Bara Henrik Lundqvist (64) och Tommy Salo (37) har fler nollor än Markström.

New Jersey Devils – New York Rangers 4–0 (0-0,2-0,2-0)

New Jersey: Timo Meier 2 (24), Jesper Bratt (21), Nico Hischier (35).

New York: –

Flest assist av en svensk under en NHL-säsong: