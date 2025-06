Svensken kastas in från start – i Stanley Cup-finalen

Florida Panthers gör en förändring till match ett i Stanley Cup-finalen.

Svensken Jesper Boqvist får chansen när A.J. Greer saknas till första mötet med Edmonton Oilers.

Jesper Boqvist (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag är glad att jag kunde hjälpa till lite”



Det var orden som Jesper Boqvist yttrade efter att han han hoppat in och ersatt skadade Sam Reinhart i match tre av konferensfinalen mot Carolina Hurricanes. Forwarden med Hedemora SK som moderklubb hade varit in och ut ur laget, men bidrog plötsligt med ett mål och två assist.



Nu, efter att 26-åringen hamnat utanför igen till match fem, kommer chansen igen.



Under onsdagen bekräftar Florida Panthers huvudtränare, Paul Maurice, att Jesper Boqvist plockas in i laguppställningen igen när det blir dags för match ett mot Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen. Detta för att ersätta A.J. Greer. Rapportern kommer ifrån Chris Johnston på The Athletic.

Slår personbästa i slutspelet

I juli förra året trejdades Jesper Boqvist till Florida Panthers, från Boston Bruins, och inledde sedan säsongen med att spela 11 minuter och bidra med en assist mot sitt tidigare lag. Då fanns även brorsan, Adam Boqvist, med på isen, men i januari flyttade han vidare till New York Islanders.



Jesper Boqvist har nu gjort två mål och tre assist i årets Stanley Cup-slutspel. Fler än han tidigare mäktade med över båda sina tidigare chanser efter grundserien i NHL.



– Hur bra det än är för honom, är det också bra för alla andra spelare som inte är med i uppställningen just nu. De ser hur viktig du är, hur otroligt viktig du är, sade coachen Paul Maurice efter svenskens insats i match tre mot Carolina.



Match ett mellan Edmonton Oilers och Florida Panthers spelas natten till torsdag, 02.00, svensk tid.