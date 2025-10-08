Skador håller båda Aleksander Barkov och Matthew Tkachuk borta hela hösten för Florida Panthers. Då klev Jesper Boqvist fram för de regerande Stanley Cup-mästarna och säkrade premiärsegern mot Chicago Blackhawks.

– Jag älskar att spela med honom. Han är en fantastisk kille, säger kedjekamraten Samoskevich om Boqvist efter 3–2-segern.

Jesper Boqvist avgör för mästarna. Foto: Bildbyrån och X (Florida Panthers).

Amerant Bank Arena var inatt sprängfylld av Florida Panthers supportrar när klubben, för andra året i rad, hissade en Stanley Cup-banner, men därefter spelades det även en del hockey.



Chicago Blackhawks var de regerande mästarnas första motstånd och jakten på nästa titel rivstartades genom en 3–2-seger, men inte helt utan problem.



Efter att bortalagets Frank Nazar gjort NHL-säsongens första mål via ett friläge svarade Panthers med både 1–1 och 2–1, innan Teravainen kvitterade tidigt i andra perioden. Den ställningen stod sig fram till tionde minuten av tredje akten. Väl där klev ingen mindre än Jesper Boqvist fram för mästarna.



Svensken höll sig framme efter Samoskevich framspelning och petade in pucken på volley. Amerant Bank Arena exploderade och i slutändan blev även detta det avgörande målet i premiären.



– Så mycket energi, även på bänken när han pratar om vad han ser, vad han vill är det lätt att spela med honom. Han är så snabb också. Under matchen är hans energi hög. Jag älskar att spela med honom. Han är en fantastisk kille, säger kedjekamraten Samoskevich om Jesper Boqvist efter matchen.

Duon skadade: ”Kommer att behöva andra spelare”

Till saken hör även att Florida Panthers tvingats inleda sitt titelförsvar utan både Aleksander Barkov och Matthew Tkachuk. Två superstjärnor som varit nyckelspelare i de sensate två årens titelvinnande lag. Båda är nu skadade och missar hela hösten, vilket gör att det finns utrymme för spelare som Boqvist att kliva fram.



– Det viktiga är att vi hade Boqvist och Greer som gjorde mål. Vi kommer att behöva andra spelare som kan fylla in för några mål, säger coachen Paul Maurice om lagets djup.



Gustav Forsling noterades även för en assist, just till Greers 1–1-mål.



På andra sidan fanns Andre Burakovsky som gjorde sin debut i Chicago i en förstakedja intill Ryan Donato och Connor Bedard. Samtliga av dessa klev av isen utan poäng.

