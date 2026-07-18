Lämnar Nashville - efter 25 år

Jeff Kealty blir Mike Griers högra hand. Foto: Bildbyrån och AP Photo/Mark Humphrey.

Antal spelare som kommit och gått under Jeff Kealtys tid i Nashville Predators är minst sagt många. Men nu har det blivit dags för ett nytt kapitel för den 50-årige amerikanen.

Under fredagen meddelade San Jose Sharks att man anställt Kealty som assisterande general manager.

Enligt NHL-klubbens egna pressmeddelande kommer Jeff Kealty att bli en del av Sharks scouting stab och samtidigt jobba intill GM Mike Grier som hans högra hand med allt kring hockey-verksamheten.

– Jeff kommer att vara ett värdefullt tillskott till vår hockeyavdelning. Hans kunskap och expertis inom spelet återspeglas i hans prestation med USA, där han var en hjälp när man tog VM-guld 2025, samtidigt som han lyft Nashville Predators med olika toppspelare under de senaste två decennierna, både i NHL och i deras talangsystem. Jag har känt Jeff sedan våra dagar tillsammans på Boston University, och det är spännande att kunna arbeta med honom igen, säger Grier själv.

Jeff Kealty och Mike Grier gjorde två säsonger tillsammans i college-ligan NCAA. Kealty spelade också JVM för USA, men nådde aldrig NHL. Hans roller genom åren i Nashville har varit Amateur Scout, Director of Amateur Scouting, Assistans. General Manager och Director of Scouting.