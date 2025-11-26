Jason Robertson ratades från USA:s lag i 4 Nations. Nu gör han allt för att slå sig in i OS-truppen – och spela sig till ett nytt monsterkontrakt. I natt gjorde han 1+2 när Dallas 8-3-besegrade Edmonton – och är nu fyra i NHL:s poängliga.

Jason Robertson är hetast i NHL.

Foto: Bildbyrån.

Kampen om ytterforwardsplatserna i det amerikanska OS-laget är minst sagt hård – något som inte minst märks av på vilka spelare som inte kom med i vårens 4 Nations-lag trots att de öser in poäng i NHL. En av dessa spelare var Jason Robertson, som de fyra senaste säsongerna gjort 79, 109, 80 och 80 poäng.

Men nu är Dallas-snajpern på väg mot något ännu bättre.

Robertson har nämligen varit mer eller mindre ostoppbar de senaste veckorna. I natt gjorde han 1+2 i Dallas 8-3-seger mot Edmonton, och har därmed gjort:

31 poäng på 23 matcher den här säsongen – vilket ger en fjärdeplats i poängligan.

Mål i i sju raka matcher – totalt elva mål under den perioden. Målsviten är den längsta i Dallas Stars historia.

Poäng i åtta raka matcher – totalt 18 poäng under den perioden.

22 poäng på de tolv senaste matcherna. Med det är han bäst i hela NHL i november.

Jason Robertson har ett utgående kontrakt

Superformen kommer inte bara lägligt i kampen om OS-platserna, utan också med tanke på att Robertson sitter på utgående kontrakt och att hans framtid i Dallas varit minst sagt omdiskuterad. Tidigare under hösten framkom det uppgifter om att förhandlingarna stod stilla, och hans namn har också nämnts i trejdrykten.

Matchens stora snackis var annars Jamie Benn, som i natt gjorde sitt 400:e mål i NHL-karriären – samtliga har kommit för just Dallas. Benn gjorde nyligen comeback efter en lång frånvaro till följd av en kollapsad lunga, och nattens fullträff var klubbikonens första för säsongen.

– När jag blickar tillbaka på karriären kommer det här nog vara en stor grej, sade veteranen till TV-kanalen Victory+ om milstolpen.

Dallas har nu vunnit sju av sina nio senaste matcher, medan Edmonton fortsatt har problem – inte minst med defensiven. Nattens storförlust var lagets fjärde nederlag på de fem senaste matcherna och de har under sina tio senaste matcher släppt in sju mål vid ett tillfälle, åtta mål vid ett tillfälle och nio mål vid ett tillfälle.

Edmonton – Dallas 3-8

Edmonton: Connor Clattenburg, Evan Bouchard, Jack Roslovic

Dallas: Nathan Bastian x2, Jamie Benn, Roope Hintz, Sam Steel, Jason Robertson, Wyatt Johnston, Justin Hryckowian