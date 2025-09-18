Förhandlingarna med storstjärnan står stilla

Dallas Stars stjärna Jason Robertson har bara ett år kvar på kontraktet och klubben vill gärna förlänga med yttern – men förhandlingarna står stilla. Hur Robertson presterar under OS och under säsongen kan dessutom driva upp priset.

Trots det är Dallas general manager Jim Nill positiv.

– Jag är säker på att vi kommer få till någonting, säger han till The Dallas Morning News.

Jason Robertson kan lämna Dallas. Foto: Jerome Miron/Bildbyrån.

Jason Robertson har bara ett år kvar på sitt kontrakt med Dallas Stars. Yttern, som exploderade under säsongen 21/22 när han stod för 79 poäng (41+38) på 74 matcher, är i dagsläget underbetald. Dallas har dessutom flera dyra kontrakt, de har trejdat Mason Marchment och Matt Dumba för att öppna upp spelarbudgeten.

Kontraktförhandlingarna är dock stillstående, men målet är att komma till en överenskommelse där forwarden blir kvar i Dallas under en längre tid.

– Han vill se hur marknaden ser ut och vi vill också se hur marknaden ser ut, så allt är lite på is, säger Dallas general manager Jim Nill.

Kan bli kvar i Dallas trots utgående kontrakt

Jason Robertson har producerat 394 poäng (168+226) på 374 matcher under sin sju år långa NHL-karriär. Forwarden skulle säkerligen vara en attraktiv spelare om han kom ut på marknaden, det är dock inte bara för andra NHL-klubbar att sajna honom när hans kontrakt med Dallas går ut.

Robertson är en så kallad ”restricted free agent”, vilket innebär att Dallas fortfarande äger hans rättigheter ett år efter att hans kontrakt löper ut. Det innebär att Dallas ges möjligheten att matcha alla erbjudanden från andra NHL-klubbar, och på så sätt behålla forwarden.

Förhoppningen är dock att det inte ska behöva gå så långt, Dallas vill gärna hitta ett sätt att skriva ett långtidskontrakt med Robertson. I dagsläget är dock situationen svårjobbad.

– Förhandlingarna med spelare på marknaden har blivit stillastående, och det är stillastående med Jason (Robertson) också, säger Jim Nill.

Source: Jason Robertson @ Elite Prospects