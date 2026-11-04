Legendarens kamp – drabbad av neurologiska besvär

Jarome Iginla har drabbats av neurologiska besvär efter karriären. Foto;: Larry MacDougal via AP

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Jarome Iginla var känd för sin enorma hållbarhet under NHL-karriären, där han spelade hela 1 554 grundseriematcher. Nu, efter karriärens slut, kämpar den tidigare storstjärnan med hälsoproblem. I en intervju med Sportsnets Eric Francis berättar han om sin nuvarande situation.

– Tyvärr har jag kämpat med en del hälsoproblem. Neurologiska besvär. Jag är inte helt säker på vad det handlar om, men det kan vara metallgifter till följd av en reaktion på kobolten i min höftprotes, säger Iginla, som fyllde 49 år i juli.

Oro väcktes i hockeyvärlden förra veckan när ett klipp från den nya Amazon Prime-serien Hometown Giants, som följer WHL-laget Vancouver Giants, spreds. I klippet talade Iginla med en märkbart svagare röst än under sina aktiva år.

Jarome Iginla drabbad av hälsobesvär

Efter att ha avslutat karriären genomgick Iginla en höftledsoperation, efter att ha utsatt kroppen för stora påfrestningar under sina många år som NHL-spelare. Enligt Sportsnets rapport har medicineringen efter komplikationer i samband med operationen påverkat hans energinivåer, vikt och talförmåga.

I vissa höftproteser kan metalldelar avge metallämnen över tid. Om dessa når blodomloppet kan det orsaka hälsoproblem. Iginla har även haft förhöjda kvicksilvervärden och berättar att han tillsammans med läkare försöker få ned nivåerna, samtidigt som de undersöker om det finns ett samband med en eventuell koboltförgiftning.

– Jag behöver mer tid för att reda ut allting, men jag hoppas fortfarande att jag ska återhämta mig helt. Saker och ting börjar sakta komma under kontroll, tack gode Gud, säger han.

En av Calgary Flames största genom tiderna

Under sin NHL-karriär noterades Iginla för 625 mål och totalt 1 300 poäng. Han är Calgary Flames främsta spelare genom tiderna sett till antal matcher, mål och poäng. På 1 219 matcher för klubben svarade han för 525 mål och 1 095 poäng.

Senare i karriären representerade han även Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, Colorado Avalanche och Los Angeles Kings. Han avslutade spelarkarriären efter säsongen 2017/18.

Sedan dess har Iginla till stor del hållit sig borta från rampljuset och i stället fokuserat på familjen och rollen som pappa och tränare åt barnen Tij och Jade. Båda har gått vidare till professionell hockey, med spel i Utah Mammoth respektive PWHL-laget Hamilton. Yngste sonen Joe Iginla valdes dessutom av Calgary Flames i NHL-draften 2026 .