Toronto Maple Leafs plockar in ett välbekant namn, Under fredagen skrev man ett tryout-kontrakt den rutinerade målvakten James Reimer.

James Reimer får chansen att förlänga NHL-karriären i Toronto. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Reimer, 37, återvänder till Leafs på ett tryoutavtal då klubben desperat söker målvaktsalternativ efter att Joseph Woll lämnat laget för att fokusera på personliga familjeangelägenheter.

Med en osäkerhet kring när Woll kan återvända har general manager Brad Treliving sökt extra målvaktshjälp.

Reimer kommer att kämpa om en plats tillsammans med andra målvakter i organisationen, däribland svenske Dennis Hildeby, samt ryssarna Artur Achtjamov och Vjatjeslav Peksa. Hildeby, som stoppade elva skott i Leafs 7–2-seger mot Montréal Canadiens natten mot fredag, har ansetts stå näst på tur i Wolls frånvaro, men kan nu bli undanpetad av veteranen.

Maple Leafs valde ursprungligen Reimer i fjärde rundan av NHL-draften 2006, och målvakten spenderade sina första sex säsonger i Toronto innan han trejdades till San Jose Sharks inför NHL:s trade deadline 2016.

Sedan tiden i Sharks har Reimer fortsatt karriären i Florida Panthers, Carolina Hurricanes och Detroit Red Wings, innan han spelade totalt 24 matcher för Buffalo Sabres och Anaheim Ducks under säsongen 2024/25.

James Reimer i Torontos kasse i ödesdigra kollapsen

Med Maple Leafs spelade Reimer 207 grundseriematcher och noterades för ett facit på 85–76–25, samt ett snitt på 2,83 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 91,4.

Han spelade också sju matcher i Stanley Cup-slutspelet och stod i mål under Maple Leafs ödesdigra kollaps i den sjunde matchen mot Boston Bruins i första runda 2013. Där tappade laget en 4–1-ledning innan man blev utslagna av Bruins.

Totalt har Reimer spelat 525 NHL-matcher med ett facit på 225–187–65, ett snitt på 2,89 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 91,0.

Maple Leafs möter Montreal Canadiens i en träningsmatch på lördagen och har ytterligare två träningsmatcher kvar innan grundseriepremiären mot just Canadiens den 8 oktober.

Source: James Reimer @ Elite Prospects