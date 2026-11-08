Spelade bara en period – nu rivs kontraktet

James Reimer får lämna New York Rangers.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

När Igor Sjestjorkin skadades sökte New York Rangers efter en ny målvakt som kunde komma in och avlasta laget. Då valde man att satsa på 38-årige veteranen James Reimer. Först plockades Reimer till farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL. Där höll han nollan direkt i sin debut och räddade alla 35 skott.

Efter det valde New York Rangers att ge Reimer ett kontrakt och flytta upp honom till NHL-truppen. Men där gick det dock inte alls som planerat. Reimer fick starta i hemmamatchen mot Los Angeles Kings men det blev en tung comeback för veteranen. Han släppte in tre mål på åtta skott och blev utbytt direkt efter första perioden. Rangers förlorade sedan matchen med 6-3.

James Reimer får lämna New York Rangers

Det blev alltså bara 20 minuters spel för James Reimer i Rangers som sedan placerade målvakten på waivers i syfte att omplaceras. Burväktaren passerade dock genom waivers utan att någon gjorde anspråk på honom. Nu väljer parterna också att gå skilda vägar.

New York Rangers har nämligen satt upp James Reimer på "unconditional waivers" i syfte att bryta kontraktet med målvakten. Alltså kommer Reimer inte att spela något mer i Rangers utan avtalet rivs och han kommer att bli fri att skriva på någon annanstans.

Förra säsongen spelade Reimer 14 NHL-matcher för Ottawa Senators men nu återstår det att se om det blir något mer NHL-spel för veteranen, sedan han bara spelat en period för New York Rangers.

Har spelat 540 NHL-matcher

James Reimer valdes av Toronto Maple Leafs i den fjärde rundan av NHL-draften 2006 och slog igenom i NHL under säsongen 2010/11 då han hade en räddningsprocent på 92,1 och släppte i snitt in 2,60 mål per match. En av hans främsta säsonger kom 2012/13, då han noterades för en räddningsprocent på 92,4 samt ett snitt på 2,46 insläppta mål per match. Han bidrog då till att Toronto tog sig till slutspel.

Reimer är född i Morweena i Manitoba och har, efter drygt fem säsonger i Toronto, representerat totalt nio NHL-klubbar under en karriär som har sträckt sig över 16 säsonger.

Sammanlagt har han gjort 540 NHL-matcher, varav 493 från start. Facit är 232 segrar, 191 förluster och 67 förluster efter övertid/straffar. Hans räddningsprocent är 90,9 och snittet för insläppta mål ligger på 2,88.