Efter stjärnmålvaktens skada – Rangers testar veteran i AHL

Blir James Reimer lösningen på New York Rangers målvaktsproblem. Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Foto: USA TODAY Sports

En rutinerad NHL-målvakt kan vara på väg att få chansen i New York Rangers under den här säsongen.

På torsdagen meddelade Rangers AHL-lag Hartford Wolf Pack att klubben har skrivit ett tryout-kontrakt med målvakten James Reimer.

Rangers har fått en stark start på säsongen med sex segrar och två förluster, men målvaktssituationen har blivit ett stort bekymmer.

Joonas Korpisalo, som inledde säsongen som lagets andremålvakt, placerades på skadelistan den 1 oktober med en underkroppsskada. Den 10 oktober kom sedan beskedet att förstamålvakten Igor Sjestjorkin, vinnare av Vezina Trophy 2022, missar resten av säsongen på grund av en underkroppsskada.

Utan sina två främsta målvakter har Rangers tvingats förlita sig på 24-årige Dylan Garand, som har startat lagets tre senaste matcher och blev utbytt i nattens 1–7-förlust mot New Jersey Devils .

Med behovet av rutin mellan stolparna kan Reimer bli ett alternativ för NHL-laget om han imponerar i Hartford.

539 NHL-matcher på meritlistan

James Reimer är 38 år och spelade för Ottawa Senators förra säsongen. Han noterades då för sju segrar på 14 matcher, varav 13 från start. Hans räddningsprocent landade på 88,6 och hans snitt för insläppta mål per match var 2,42.

Reimer valdes av Toronto Maple Leafs i den fjärde rundan av NHL-draften 2006 och slog igenom i NHL under säsongen 2010/11. Då noterades han för 20 segrar, tio förluster och fem förluster efter ordinarie tid på 35 starter. Han hade en räddningsprocent på 92,1 och släppte i snitt in 2,60 mål per match.

En av hans främsta säsonger kom 2012/13, då han vann 19 av sina 31 starter och noterades för en räddningsprocent på 92,4 samt ett snitt på 2,46 insläppta mål per match. Han bidrog då till att Toronto tog sig till slutspel.

Reimer är född i Morweena i Manitoba och har, efter drygt fem säsonger i Toronto, representerat totalt åtta NHL-klubbar under en karriär som sträcker sig över 16 säsonger.

Sammanlagt har han gjort 539 NHL-matcher, varav 492 från start. Facit är 232 segrar, 191 förluster och 67 förluster efter ordinarie tid. Hans räddningsprocent är 90,9 och snittet för insläppta mål ligger på 2,87.