Storlöftet skriver AHL-avtal – närmar sig NHL-spel

Storlöftet James Hagens är ett steg närmare NHL. Den 19-årige forwarden, draftad som sjua totalt av Boston Bruins, har skrivit på ett tryout-kontrakt i AHL och ansluter till farmarlaget Providence Bruins.

Boston Bruins meddelade på måndagen att klubben har skrivit ett tryout-avtal med forwarden James Hagens, och att han ansluter till lagets farmarlag Providence Bruins i AHL under tisdagen.

Avtalet håller dörren öppen för att Hagens kan skriva ett rookiekontrakt med Boston innan säsongen är över.

Hagens valdes av Bruins som nummer sju totalt i NHL-draften 2025. Han avslutade nyligen sin andra säsong med Boston College, där han på 34 matcher gjorde 23 mål och 24 assist, totalt 47 poäng. På två NCAA-säsonger noterades han för 34 mål och 50 assist, totalt 84 poäng, på 71 matcher.

I Providence blir han bland annat lagkamrat med svenskarna Victor Söderström och Fabian Lysell

Innan college spelade Hagens två säsonger i United States National Team Development Program, där han stod för 72 mål och 115 assist, totalt 187 poäng. Hans 187 poäng är den femte högsta noteringen i programmets historia.

Hagens representerade USA i JVM 2025 och 2026 och var med och tog guld 2025. År 2024 satte han poängrekord i U18-VM med 22 poäng i en och samma turnering, vilket gav honom MVP-utmärkelsen och hjälpte USA till silver.

Boston Bruins har ett facit på 39–23–8 och 86 poäng på 70 matcher under säsongen 2025/26. Laget ligger fyra i Atlantic Division och innehar den första wild card-platsen i Eastern Conference.

Source: James Hagens @ Elite Prospects