Öppnar för superlöftet: "Då kommer jag ge honom det"

James Hagens är på väg mot sin debut för Boston Bruins.

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Under junioråren har James Hagens varit snudd på dominant under alla säsonger. Forwarden öste in poäng i USA:s NTD-program och slog bland annat poängrekord i U18-VM med 22 poäng på sju matcher. Därefter har han gått vägen via NCAA och klev den gångna säsongen fram med 47 poäng på 34 matcher.

Dessutom finns det guld från både U18- och junior-VM på meritlistan.

James Hagens är på väg in i Boston Bruins

Till nästa säsong är det många som tror att han kommer kliva in i NHL och Boston Bruins. Enligt huvudtränaren Marco Sturm har han också alla chanser att visa att han ska ha en bärande och offensiv roll redan nästa säsong.

– De måste visa mig först. Det är alltid spelaren som dikterar för mig hur mycket de vill spela i vissa situationer… och om Hagens visar mig att han är redo för det nästa steget, då kommer jag att ge honom det. Jag är inte dum, säger Sturm i podcasten Bruins Beat.

James Hagens draftades som spelare nummer sju av Boston för ett drygt år sedan. För ett par år sedan målades han upp som en potentiell draftetta men en något svagare draftsäsong gjorde att han sjönk på draftdagen. Redan förra säsongen fick han chansen att göra fem matcher i Bruins.

Det återstår nu att se om han är med från start eller inte kommande säsong.