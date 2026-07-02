Succémålvakten får betalt – skriver avtal värt 155 miljoner

Jakub Dobes får betalt efter sitt fina slutspel. Foto: Alamy/AP Photo

General manager Kent Hughes meddelar under torsdagen att Montreal Canadiens har kommit överens med målvakten Jakub Dobes om en treårig kontraktsförlängning. Den börjar gälla säsongen 2027/28 och sträcker sig till och med 2029/30.

Det nya avtalet har en genomsnittlig årslön på 5,36 miljoner dollar, vilket motsvarar ett totalt kontraktsvärde på drygt 16 miljoner dollar – omkring 155 miljoner svenska kronor med dagens växelkurs.

Dobes slog igenom på allvar under den gångna NHL-säsongen. På 43 matcher noterades han för 29 segrar, tio förluster och fyra övertidsförluster. Han avslutade grundserien med ett snitt på 2,78 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,1.

Jakub Dobes tog Montréal till konferensfinal

Den 25-årige tjecken var den rookie som vann flest matcher av alla målvakter i NHL och slutade dessutom på en delad niondeplats i ligan totalt sett i kategorin.

Han fortsatte att imponera när slutspelet drog igång. Dobes vaktade kassen i samtliga av Montreals 19 slutspelsmatcher på vägen till finalen i Eastern Conference. Där noterades han för ett snitt på 2,66 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,8.

Med nio slutspelssegrar tangerade han dessutom den tredje högsta noteringen av en rookie i Canadiens historia.

Dobes valdes av Montreal i den femte rundan, som 136:e spelare totalt, i 2020 NHL Draft. Fem år senare har han etablerat sig som en av klubbens viktigaste spelare – och belönas nu med ett mångmiljonkontrakt.