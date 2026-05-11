En ny målvaktsstjärna är tänd: ”Jag är ingen hjälte”

Jakub Dobes har gått från anonym femterundeval till Montreals nya slutspelshjälte. Efter ännu en stormatch mot Buffalo Sabres skanderade Bell Centre hans namn – men själv vägrar den 24-årige tjecken se sig som något annat än ”en småtokig målvakt som försöker stoppa puckar”.

– Tro mig, jag kallar inte mig själv för en hjälte, säger han med ett skratt efter ännu en imponerande insats i Stanley Cup-slutspelet.

Jakub Dobes har blivit en ny publikfavorit bland fansen i Bell Centre. Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

Ken Dryden.

Patrick Roy.

Carey Price.

Listan över målvakter som fått legendarstatus i Montréal kan göras lång.

I årets Stanley Cup-slutspel tycks en ny stjärna ha tänts. I takt med att Montréal Canadiens tagit sig längre och längre har tjecken Jakub Dobes inspirerande spel mellan stolparna gjort honom till en ny publikfavorit i Bell Centre.

Det blev väldigt tydligt under nattens 6–2-seger i hemmamötet med Buffalo Sabres. Dobes stod för en ny fin insats och fick höra publiken skandera hans smeknamn: ”Dobie, Dobie, Dobie!”

”Kommer åka hem och titta på Game of Thrones”

Han tackade genom att stoppa 26 av 28 skott när Canadiens gick fram till 2–1 i matcher mot Sabres. 24-åringen från Ostrava har en räddningsprocent på 91,8 efter tio spelade matcher – efter att ha gått vinnande ur duellen med Andrej Vasilevskij och Tampa Bay Lightning i den första slutspelsrundan.

Det är med andra ord ingen överraskning att Dobes blivit en hjälte hos hemmapubliken – även om han själv har svårt att ta det på allvar.

– Jag är ingen hjälte, säger rookiemålvakten till NHL.com. Jag är bara mig själv. Jag är bara en småtokig målvakt som försöker stoppa puckar.

– Tro mig, jag kallar inte mig själv för en hjälte. Jag kommer i princip bara åka hem, äta, titta på Game of Thrones och gå och lägga mig. Jag tycker inte att det är särskilt heroiskt. Och när det är dags att göra mitt jobb kommer jag göra allt för att vinna och göra den här organisationen och fansen glada – och förhoppningsvis vinner vi på tisdag.

Tampas coach Jon Cooper gratulerar Jakub Dobes efter Montréals seger i första rundan. Foto: AP Photo/Chris O’Meara

Jakub Dobes är ännu ett bevis på att utvecklingen av en målvakt är svår att förutse. Efter att ha flyttat till USA redan som 15-åring tog han vägen via high school-hockey till juniorligorna NAHL och USHL innan han valdes av Montréal Canadiens i femte rundan som överårig i NHL-draften 2020.

Jakub Dobes har smugit i vassen

Efter två lyckosamma säsonger på Ohio State University sajnades han av Canadiens 2023. Sedan dess har han sakta men säkert klättrat uppåt i organisationen. Och medan talangexperter och tyckare pratat sig blåa i ansiktet om Canadiens andra unga målvaktstalang, amerikanen Jacob Fowler, har Dobes stulit rampljuset den här säsongen. När tidigare förstakeepern Sam Montembeault tappade sitt spel totalt stod han redo att ta över.

I en av världens mest intensiva hockeymarknader har den ”småtokige” målvakten haft nytta av sin självdistans och kunnat njuta av sin slutspelssuccé.

– Han är definitivt lite småtokig, men har den typ av självförtroende som man behöver, säger lagkaptenen Nick Suzuki.

– Han är en speciell kille och de har verkligen tagit honom till sig här under de senaste tre månaderna. Det här är en stad som alltid har omfamnat sina målvakter, så han gör ett väldigt bra jobb.

Och kanske är det just därför Montréal fallit för honom så snabbt. Inte för att Jakub Dobes försöker vara nästa Ken Dryden, Patrick Roy eller Carey Price – utan för att han inte försöker vara någon annan än sig själv. En småtokig målvakt från Ostrava som stoppar puckar, tittar på Game of Thrones och plötsligt har hela Bell Centre i ryggen.

Source: Jakub Dobes @ Elite Prospects