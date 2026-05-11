Ny mardröm för Dahlin – överkörda igen

Buffalo Sabres är illa ute i Stanley Cup-slutspelet. I natt förlorade de med 6-2 och ligger nu under i serien mot Montréal Canadiens.

Efter att ha vunnit match ett har Buffalo nu blivit överkörda två matcher i rad. Förra matchen blev det 1-5 på hemmaplan och nu förlorade de med 6-2 på bortaplan. Det innebär att Montréal nu har vänt på serien och leder med 2-1 i matcher.

I nattens tillställning fick Sabres bästa tänkbara start på matchen när Tage Thompson gjorde 1-0 redan efter 53 sekunder, på assist från Rasmus Dahlin.

Alex Newhook kvitterade sedan till 1-1 inför den andra perioden. Väl där la hemmalaget gasen i botten och gjorde tre raka mål via Cole Caufield, Zac Bolduc och Juraj Slafkovsky. Rasmus Dahlin gav däremot tillbaka lite hopp till Buffalo när han reducerade till 4-2 med fem minuter kvar av den andra perioden.

Närmare än så kom aldrig Buffalo som förlorade med 6-2 efter att Kirby Dach och Alex Newhook gjort ett varsitt mål i den tredje perioden.

— Vi fick den bästa starten vi kunde få på matchen, men sedan tog några ogenomtänkta beslut. Några dåliga beslut som vi inte har tagit tidigare. Montreal är ett bra lag och de fick oss att betala för våra misstag, säger Lindy Ruff.

I match fyra har nu Buffalo en tuff uppgift. På bortaplan måste de nu knipa en seger för att inte hamna med ryggen mot väggen och ligga under med 3-1 i matcher.