Linus Ullmark är minst sagt saknad av sina lagkamrater i Ottawa Senators. Inatt, efter 5–6-förlusten mot Montréal pekades hans ersättare ut av Jake Sanderson.

– I slutändan måste du göra fler än tio räddningar för att vinna en match, säger den assisterande kaptenen om Leevi Meriläinen.

Leevi Meriläinen och Jake Sanderson, Ottawa Senators. Foto: Bildbyrån och TSN (skärmdump).

Sedan beskedet i slutet av december om att Linus Ullmark tagit en paus från hockeyn, har Leevi Meriläinen varit förstavalet i Ottawa Senators. Det hela har dock gett blandade resultat, och inatt, efter 5–6-matchen mot Montréal Canadiens pekas finske 23-åringen ut.

Assisterande kaptenen Jake Sanderson var den som var tydligast med sin åsikt. Men även tränarne menade att Meriläinen inte var godkänd.

– Leevi gjorde några bra räddningar, men i slutändan måste du göra fler än tio räddningar för att vinna en match, säger Sanderson ärligt till media efter nya förlusten.

– Det är svårt att ge honom godkänt. Sex mål på 19 skott. Jag är säker på att han skulle vilja ha tillbaka en eller två. Jag tycker synd om honom, säger Travis Green.

Stöttas av Tkachuk: ”Lätt att kritisera”

Leevi Meriläinen har nu vaktat Senators mål 20 matcher denna säsong. Åtta har slutet i seger och räddningsprocenten visar 86,0.

Lagkapten Brady Tkachuk går åt andra hållet, och väljer att stötta sin målvakt.

– Det är lätt att kritisera, men det handlar inte om en individ i den här sporten. Det handlar om hela laget, och vi måste göra ett bättre jobb med att hjälpa honom. Han har en fantastisk lång karriär framför sig. Han är en otrolig målvakt och en otrolig person, säger Tkachuk, enligt Ottawa Senators-journalisten Bruce Garrioch.

Inför mötet med Montréal var den nu 32-årige Linus Ullmark tillbaka i träning, men det återstår att se när han är redo för comeback.

